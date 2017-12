Vague de froid : un nouveau record pour CAA-Québec







QUÉBEC, le 29 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Les trois journées exceptionnellement froides que vient de traverser le Québec ont permis à CAA-Québec d'atteindre un nouveau sommet quant au nombre de services rendus à ses membres.

D'ici la fin de la journée de vendredi, CAA-Québec aura dépanné pas moins de 30 000 membres depuis le début de la vague de froid, le 27 décembre. Jamais nos patrouilleurs n'ont connu trois journées de suite aussi intenses:

Record: trois journées d'affilée avec environ 10 000 services rendus chaque jour, soit un volume de trois à quatre fois plus élevé qu'une journée d'hiver normale.

Sommet de la vague atteint jeudi avec 11 800 services, dont une majorité dans la région de Montréal.

En grande majorité des survoltages (75-80%).

Le record sur une seule journée tient toujours: 14 700 services le 8 janvier 2015.

« Ce qui nous rend fiers, c'est que nous pouvons affirmer haut et fort que nous sommes là quand nos membres ont besoin de nous, pour aller travailler ou réveillonner, pour un déverrouillage ou un survoltage, en plein jour ou en pleine nuit, en pleine ville ou à la campagne », souligne le vice-président des services automobiles de CAA-Québec, Pierre-Serge Labbé, qui tient à remercier les membres pour leur fidélité et leur patience.

Les effectifs 100% mobilisés

Tous nos effectifs de l'Assistance routière CAA-Québec sont mobilisés pour répondre à la demande, ce qui représente des centaines d'employés au centre de contacts, dans les centres de répartition et sur le terrain. M. Labbé salue leur dévouement. « Pendant ces journées achalandées, que ce soit le temps des Fêtes ou pas, ils donnent leur meilleur pour servir un maximum de membres dans les délais les plus courts possible, et je les remercie sincèrement. »

Et ce n'est pas fini!

Tout indique que cette intense vague de froid pourrait se poursuivre tout au long de la première semaine de janvier et, là encore, CAA-Québec est prêt à y faire face.

Les 5 règles d'or pour démarrer l'hiver

Avoir une batterie en bonne forme. Démarrer un moteur congelé demande plus d'énergie, alors que la batterie est moins efficace quand il fait froid. Si, en plus, elle est trop usée, ça peut ne pas fonctionner. Bref, il s'agit de bien vérifier l'état de la batterie avant l'hiver et de la remplacer au besoin. Utiliser un chauffe-moteur. En plus de maximiser les chances que la voiture démarre, le chauffe-moteur permet d'économiser de l'essence, puisqu'un moteur froid en consomme davantage. Et en bonus, l'habitacle se réchauffera beaucoup plus vite! Éviter les petits trajets. En démarrant par temps froid, la batterie se vide et, pour la recharger, il faut rouler un certain temps. Plusieurs démarrages dans une courte période pourraient l'épuiser complètement. Donner un coup d'accélérateur. Dès la deuxième tentative de démarrage, on peut s'aider en maintenant l'accélérateur au plancher pendant qu'on tourne la clé (vérifier le manuel du propriétaire au préalable). Par ailleurs, on doit faire une pause de 30 secondes entre chaque tentative et abandonner après quatre essais infructueux. Utiliser de l'huile synthétique. L'huile synthétique a l'avantage de rester plus fluide par temps froid, en comparaison de l'huile ordinaire, ce qui donne un bon coup de pouce pour le démarrage.

Mais évidemment, si rien ne fonctionne, CAA-Québec sera toujours là pour dépanner!

À propos de CAA-Québec

CAA-Québec, organisme à but non lucratif, assure la tranquillité d'esprit à chacun de ses membres en lui offrant des avantages, des produits et des services de haute qualité dans les domaines de l'automobile, du voyage, de l'habitation et de l'assurance.

