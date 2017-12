Léonie Couture nommée Membre de l'Ordre du Canada







Une prestigieuse reconnaissance pour une femme et une mission d'exception!

MONTRÉAL, le 29 déc. 2017 /CNW Telbec/ - « Je remercie, du fond du coeur, la gouverneure générale, Julie Payette, de me nommer Membre de l'Ordre du Canada », déclare Léonie Couture qui reçoit cette haute distinction pour son dévouement à la promotion de la santé des femmes ainsi qu'à la lutte contre la pauvreté et l'itinérance. « C'est pour moi, ajoute-t-elle, une extraordinaire occasion de promouvoir la santé relationnelle, la cause qui me tient à coeur, avec La rue des Femmes. »

C'est un honneur et une immense joie pour cette femme d'exception, qui a fondé La rue des Femmes (LrdF) il y a près de 25 ans. Parce que Léonie Couture - véritable pionnière de la santé relationnelle - a vite compris que les femmes en état d'itinérance, ou en phase de le devenir, n'étaient pas reconnues dans leur souffrance et leurs blessures, et que les services disponibles ne répondaient pas à leurs besoins de guérison.

Pour cette fondatrice, l'itinérance n'est pas qu'une situation, mais un état causé par la perte de la santé relationnelle, due au trouble de stress post-traumatique chronique ou aux traumatismes développementaux. « La santé relationnelle, explique Léonie Couture, est la capacité vitale d'être en lien avec soi-même et avec les autres. » Les femmes qui frappent à la porte de LrdF ont vécu des violences extrêmes dès l'enfance, et portent des blessures si profondes que pour survivre, elles se sont déconnectées d'elles-mêmes et des autres - elles ont perdu leur santé relationnelle, elles ont perdu la santé.

La rue des Femmes en 2017, ce sont trois maisons de soins et d'hébergement à Montréal, plus de 1000 femmes accueillies par une cinquantaine d'intervenantes sociales. C'est un centre de santé relationnelle qui dispense des soins permettant aux femmes en état d'itinérance de guérir leurs blessures, de raviver leur santé relationnelle et de retrouver leur place dans la société.

Léonie Couture, qui se consacre depuis près de quarante ans au mieux-être et à la défense des droits des femmes, est portée par une vision humaniste et féministe. Elle reçoit cette nomination à titre de Membre de l'Ordre du Canada avec une grande fierté, consciente de la responsabilité qui lui incombe. Sa mission est un travail de tous les jours, à LrdF, et au-delà : Léonie Couture oeuvre à bâtir des centres de santé relationnelle pour toutes et pour tous, au Québec et dans tout le Canada.

