La gouverneure générale annonce 125 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada

OTTAWA, le 29 déc. 2017 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, a annoncé aujourd'hui 125 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada, dont 4 Compagnons (C.C.), 35 Officiers (O.C.) et 86 Membres (C.M.). Les récipiendaires seront invités à recevoir leur insigne au cours d'une cérémonie qui aura lieu à une date ultérieure.

À propos de l'Ordre du Canada

Créé en 1967, l'Ordre du Canada, une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays, reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Près de 7000 personnes de tous les milieux ont été investies de l'Ordre. Leurs contributions sont diverses, mais toutes ont permis d'enrichir la vie d'autrui et reflètent la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (« Ils désirent une patrie meilleure »). Les nominations sont faites par le gouverneur général selon les recommandations du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada.

La liste des récipiendaires, de courtes citations et une fiche d'information sur l'Ordre du Canada sont jointes à ce communiqué.

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES

COMPAGNONS DE L'ORDRE DU CANADA

L'honorable Thomas Cromwell, C.C. Ottawa (Ont.) Frank C. Hawthorne, C.C. Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre. Winnipeg (Man.) Louis LeBel, C.C. Québec (Qc) Cornelia Hahn Oberlander, C.C., O.B.C. Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre. Vancouver (C.-B.)

OFFICIERS DE L'ORDRE DU CANADA

Paul W. Armstrong, O.C. Edmonton (Alb.) Sally Armstrong, O.C. Toronto (Ont.) Michael Anthony Church, O.C. Vancouver (C.-B.) May Cohen, O.C. Toronto (Ont.) François Crépeau, O.C. Montréal (Qc) Sophie D'Amours, O.C. Québec (Qc) Elizabeth Ann Eisenhauer, O.C. Kingston (Ont.) Brigitte Haentjens, O.C. Ottawa (Ont.) Keith Hipel, O.C. Waterloo (Ont.) Carol Hopkins, O.C. Thamesville (Ont.) Sajeev John, O.C. Toronto (Ont.) Robert Joseph, O.C., O.B.C. Alert Bay (C.-B.) Louie Kamookak, O.C. Gjoa Haven (Nt) Raymond Laflamme, O.C. Waterloo (Ont.) Mary Law, O.C. Cambridge (Ont.) Kenneth Lum, O.C. Vancouver (C.-B.) et Philadelphie (Pennsylvanie, É.-U.) Alberto Manguel, O.C. Toronto (Ont.) et New York (New York, É.-U.) Lee Maracle, O.C. Toronto (Ont.) Émile Martel, O.C. Montréal (Qc) Joseph Martin, O.C. Montréal (Qc) et Boston (Massachusetts, É.-U.) Anne Martin-Matthews, O.C. Vancouver (C.-B.) Terence Hedley Matthews, O.C., O.B.E. Ottawa (Ont.) Sylvain Moineau, O.C. Québec (Qc) André Parent, O.C., O.Q. Québec (Qc) Rose Patten, O.C. Toronto (Ont.) Ivan Barry Pless, O.C. Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre. Montréal (Qc) Brian Robertson, O.C. Toronto (Ont.) R. Kerry Rowe, O.C. Kingston (Ont.) Michael Sefton, O.C. Toronto (Ont.) William Shatner, O.C. Montréal (Qc) et Los Angeles (Californie, É.-U.) Molly S. Shoichet, O.C., O.Ont. Toronto (Ont.) David Sinclair, O.C. Ottawa (Ont.) Vianne Timmons, O.C. Regina (Sask.) Denis Villeneuve, O.C. Montréal (Qc) Janet F. Werker, O.C. Vancouver (C.-B.)

MEMBRES DE L'ORDRE DU CANADA

Allan Andrews, C.M. Cornwall (I.-P.-É.) Jann Arden, C.M. Calgary (Alb.) Mary Pat Armstrong, C.M. Toronto (Ont.) Marilyn Baillie, C.M. Toronto (Ont.) Réal Bérard, C.M. St. Boniface (Man.) Harry Bone, C.M. Winnipeg (Man.) Abel Bosum, C.M. Oujé-Bougoumou (Qc) Jacques Boucher, C.M. Saint-Lambert (Qc) Mark Breslin, C.M. Toronto (Ont.) Janine Brodie, C.M. Edmonton (Alb.) Helen Burstyn, C.M. Toronto (Ont.) Alain Caron, C.M. Boucherville (Qc) L'honorable Andrée Champagne, C.P., C.M. Saint-Hyacinthe (Qc) Léonie Couture, C.M., C.Q. Montréal (Qc) Martha Crago, C.M. Montréal (Qc) David Crate, C.M. Nation crie de la rivière Fisher (Man.) Elizabeth Cromwell, C.M. Shelburne (N.-É.) Marie Yvonne Delorme, C.M. Calgary (Alb.) Gaston Déry, C.M. Québec (Qc) Jean Pierre Desrosiers, C.M. Montréal (Qc) Richard Dicerni, C.M. Ottawa (Ont.) Stephanie Dixon, C.M. Whitehorse (Yn) Joyce Doolittle, C.M. Calgary (Alb.) Jocelyn Downie, C.M. Halifax (N.-É.) Gérard Duhaime, C.M. Nunavik (Qc) James Eetoolook, C.M. Taloyoak (Nt) Lynn Factor, C.M., O.Ont. Toronto (Ont.) Thomas Erskine Feasby, C.M. Calgary (Alb.) Saul Feldberg, C.M. Toronto (Ont.) Geoffrey Roy Fernie, C.M. Toronto (Ont.) Carlo Fidani, C.M. Mississauga (Ont.) Red Fisher, C.M. Montréal (Qc) Peter John Fowler, C.M. London (Ont.) Oliver Gannon, C.M. Surrey (C.-B.) Howard Gimbel, C.M., A.O.E. Calgary (Alb.) Martin Gleave, C.M. Vancouver (C.-B.) Minnie Grey, C.M., C.Q. Kuujjuaq (Qc) Curtis Harnett, C.M. Toronto (Ont.) Norman E. Hébert, C.M. Westmount (Qc) Richard Henriquez, C.M. Vancouver (C.-B.) John W. Hilborn, C.M. Deep River (Ont.) Josie Hill, C.M. Winnipeg (Man.) Robert Hogg, C.M. Burnaby (C.-B.) Judy Illes, C.M. Vancouver (C.-B.) Bruce Kirby, C.M. Ottawa (Ont.) et Rowayton (Connecticut, É.-U.) Dale H. Lastman, C.M. Toronto (Ont.) Jeanette Corbiere Lavell, C.M. Wikwemikong (Ont.) Joseph Lebovic, C.M. Aurora (Ont.) Wolf Lebovic, C.M. Aurora (Ont.) John Lord, C.M. Waterloo (Ont.) Roland François Mahé, C.M., O.M. St. Boniface (Man.) André Maltais, C.M. Québec (Qc) Catherine Anne Martin, C.M. Blind Bay (N.-É.) Marie Mc Andrew, C.M. Montréal (Qc) Karen Rochelle Mock, C.M. Toronto (Ont.) Raymond Murphy, C.M., O.P.E.I. Charlottetown (I.-P.-É.) Karim Wade Nasser, C.M., S.O.M. Saskatoon (Sask.) Nancy Neamtan, C.M., O.Q. Montréal (Qc) Barbara Neis, C.M. St. John's (T.-N.-L.) Michel Noël, C.M., C.Q. Saint-Damien (Qc) Harold Walter Orr, C.M. Saskatoon (Sask.) Stephen Anderson Otto, C.M. Toronto (Ont.) Madeleine Paquin, C.M. Montréal (Qc) Marcelline Picard, C.M., C.Q. Pessamit (Qc) Kathleen Isabel Pritchard, C.M. Toronto (Ont.) Andrew Qappik, C.M. Pangnirtung (Nt) Ahmet Fuad Sahin, C.M. Niagara-on-the-Lake (Ont.) Beverley Noel Salmon, C.M., O.Ont. Toronto (Ont.) Frederick Sasakamoose, C.M. Nation crie d'Ahtahkakoop (Sask.) Judith Sayers, C.M. Port Alberni (C.-B.) Eric Schloss, C.M. Edmonton (Alb.) Bernard Sherman, C.M. Toronto (Ont.) Ernest Small, C.M. Ottawa (Ont.) Gregory Smallenberg, C.M. Vancouver (C.-B.) Claude Snow, C.M., O.N.B. Caraquet (N.-B.) Douglas Stenton, C.M. Chatham (Ont.) Basil Leo Stewart, C.M. Summerside (I.-P.-É.) Gordon Stobbe, C.M. Seaforth (N.-É.) Sylvia Sweeney, C.M. Toronto (Ont.) Jay Switzer, C.M. Toronto (Ont.) Valerie Tryon, C.M. Ancaster (Ont.) Christl Verduyn, C.M. Sackville (N.-B.) John Emmett Walsh, C.M. LaSalle (Qc) Barbara Jean Weihs, C.M. Toronto (Ont.) David Werklund, C.M., A.O.E. Calgary (Alb.) Calvin A. White, C.M., O.N.L. Flat Bay (T.-N.-L.)

CITATIONS DES RÉCIPIENDAIRES

COMPAGNONS DE L'ORDRE DU CANADA

L'honorable Thomas Cromwell, C.C.

Ottawa (Ontario)

Pour son service exemplaire à titre de juge de la Cour suprême, et pour le leadership dont il a fait preuve afin d'améliorer l'accès à la justice pour tous les Canadiens.

Frank C. Hawthorne, C.C.

Winnipeg (Manitoba)

Pour sa contribution inestimable à la géologie en tant que sommité mondiale en minéralogie et en cristallographie.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

L'honorable Louis LeBel, C.C.

Québec (Québec)

Pour son éminente contribution comme juge de la Cour suprême, pour son apport novateur dans la pratique du droit et pour son dévouement à l'égard de la transmission du savoir.

Cornelia Hahn Oberlander, C.C., O.B.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution de longue date au domaine de l'architecture, à titre de leader mondial dans la promotion des aménagements paysagers écologiques et socialement responsables.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

OFFICERS DE L'ORDRE DU CANADA

Paul W. Armstrong, O.C.

Edmonton (Alberta)

Pour son apport à l'avancement de la cardiologie, notamment dans le cadre de ses recherches d'avant-garde sur les soins cardiaques actifs, ainsi que pour son leadership relativement aux établissements de soins de santé.

Sally Armstrong, O.C.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution en tant que journaliste et cinéaste mettant l'accent sur les droits de la personne et les luttes des femmes dans les zones de conflit du monde.

Michael Anthony Church, O.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution exceptionnelle comme spécialiste renommé de la géomorphologie fluviale, qui a approfondi nos connaissances des fleuves et des processus les concernant.

May Cohen, O.C.

Toronto (Ontario)

Pour son leadership exemplaire dans la création et l'essor du domaine de la santé des femmes au Canada.

François Crépeau, O.C.

Montréal (Québec)

Pour ses recherches et sa contribution au droit international ainsi que ses efforts pour faire valoir les droits civils, notamment auprès des réfugiés.

Sophie D'Amours, O.C.

Québec (Québec)

Pour son leadership académique et scientifique à la tête de projets de recherche transdisciplinaires, dont plusieurs liés à l'industrie forestière.

Elizabeth Ann Eisenhauer, O.C.

Kingston (Ontario)

Pour son importante contribution à la recherche et pour son leadership dans le domaine des soins cliniques en oncologie au Canada.

Brigitte Haentjens, O.C.

Ottawa (Ontario)

Pour sa contribution en tant que metteure en scène innovante et pour ses efforts à promouvoir le théâtre francophone en milieu minoritaire au pays.

Keith Hipel, O.C.

Waterloo (Ontario)

Pour son importante contribution au domaine du génie de l'environnement, et pour son leadership au sein de nombreux établissements universitaires et professionnels.

Carol Hopkins, O.C.

Thamesville (Ontario)

Pour sa contribution dans les domaines de la toxicomanie et de la santé mentale et à titre de championne des services de traitement adaptés à la culture.

Sajeev John, O.C.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution révolutionnaire à la science de l'optique, notamment pour le rôle qu'il a joué dans la conception de nouvelles structures pouvant modeler le flux lumineux.

Robert Joseph, O.C., O.B.C.

Alert Bay (Colombie-Britannique)

Pour son leadership exceptionnel à l'échelle du Canada dans la promotion de la réconciliation entre Autochtones et non-Autochtones.

Louie Kamookak, O.C.

Gjoa Haven (Nunavut)

Pour la remarquable détermination dont il a fait preuve afin de recueillir et de diffuser les histoires des Inuits au Nunavut.

Raymond Laflamme, O.C.

Waterloo (Ontario)

Pour ses réalisations remarquables en tant qu'administrateur et chercheur qui a contribué à l'avancement des sciences et de la technologie quantiques au Canada.

Mary Law, O.C.

Cambridge (Ontario)

Pour son travail de transformation en ergothérapie, qui a établi la norme pour la recherche et orienté la pratique clinique au Canada.

Kenneth Lum, O.C.

Philadelphia (Pennsylvanie, États-Unis d'Amérique) et Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution en tant qu'artiste contemporain dont les oeuvres ont été exposées de par le monde et pour son mentorat auprès des artistes de la relève.

Alberto Manguel, O.C.

Toronto (Ontario) et New York (New York, États-Unis d'Amérique)

Pour sa contribution à notre connaissance et à notre compréhension de la littérature comme anthologiste, traducteur, éditeur et romancier.

Lee Maracle, O.C.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution à la scène littéraire canadienne et sa voix influente en faveur de l'établissement de relations culturelles entre les Autochtones et les non-Autochtones au Canada.

Émile Martel, O.C.

Montréal (Québec)

Pour son dévouement envers la promotion et l'élargissement des horizons culturels du Canada en tant que diplomate et auteur primé, et pour ses efforts constants en vue de favoriser la liberté d'expression.

Joseph Martin, O.C.

Montréal (Québec) et Boston (Massachusetts, États-Unis d'Amérique)

Pour le leadership constant et influent qu'il a exercé dans le milieu de la médecine universitaire et pour sa contribution à la mise en place d'établissements de recherche en santé en Amérique du Nord.

Anne Martin-Matthews, O.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour ses recherches poussées dans le domaine de la gérontologie, notamment pour la mise en oeuvre de l'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement.

Terence Hedley Matthews, O.C., O.B.E.

Ottawa (Ontario)

Pour ses réalisations exceptionnelles comme entrepreneur et investisseur dans le domaine de la haute technologie, et pour son apport au développement communautaire par l'intermédiaire d'oeuvres de bienfaisance.

Sylvain Moineau, O.C.

Québec (Québec)

Pour sa contribution à titre d'éminent scientifique dans le domaine de la microbiologie, et plus particulièrement dans l'étude des bactériophages et des systèmes liés à une technologie d'édition de génome.

André Parent, O.C., O.Q.

Québec (Québec)

Pour son travail innovateur en vue d'approfondir notre compréhension des structures anatomiques fondamentales du cerveau et de leurs fonctions.

Rose Patten, O.C.

Toronto (Ontario)

Pour son savoir-faire financier en tant que cadre supérieure du milieu bancaire, pour son engagement soutenu envers sa collectivité et pour son apport à l'avancement des femmes dans des rôles de direction.

Ivan Barry Pless, O.C.

Montréal (Québec)

Pour son dévouement sans faille envers l'amélioration de la santé des enfants, en tant que champion de la prévention des blessures grâce à la recherche et à la promotion.



Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

Brian Robertson, O.C.

Toronto (Ontario)

Pour le leadership indéfectible dont il a fait preuve en vue de développer, de promouvoir et d'améliorer notre industrie du divertissement, que ce soit sur les ondes, à l'écran ou sur scène.

R. Kerry Rowe, O.C.

Kingston (Ontario)

Pour sa contribution d'envergure au domaine du génie géoenvironnemental, en particulier pour ses recherches d'avant-garde sur les systèmes de barrière pour déchets.

Michael Sefton, O.C.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution de premier plan au génie biomédical et pour son mentorat auprès de la prochaine génération d'ingénieurs.

William Shatner, O.C.

Montréal (Québec) et Los Angeles (Californie, États-Unis d'Amérique)

Pour sa contribution emblématique à la culture populaire englobant le théâtre, la télévision et le cinéma et pour son appui philanthropique à des causes liées aux soins de santé, à l'environnement et au bien-être des enfants.

Molly S. Shoichet, O.C., O.Ont.

Toronto (Ontario)

Pour ses travaux de recherche de pointe en génie biomédical et pour ses efforts visant à promouvoir la participation des femmes en sciences et à favoriser l'acquisition de la culture scientifique.

David Sinclair, O.C.

Ottawa (Ontario)

Pour son apport exceptionnel à la physique subatomique expérimentale, et pour son leadership comme directeur fondateur du projet de l'Observatoire de neutrinos de Sudbury.

Vianne Timmons, O.C.

Regina (Saskatchewan)

Pour ses travaux pratiques et ses recherches de grande portée en littératie, et pour son leadership dans le domaine de l'éducation postsecondaire.

Denis Villeneuve, O.C.

Montréal (Québec)

Pour son travail acclamé à titre de cinéaste dont l'oeuvre captive les spectateurs du monde entier.

Janet F. Werker, O.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution mondialement reconnue à notre compréhension de la perception et de l'acquisition du langage durant la petite enfance.

MEMBRES DE L'ORDRE DU CANADA

Allan Andrews, C.M.

Cornwall (Île-du-Prince-Édouard)

Pour sa contribution au milieu du hockey au Canada et pour ses compétences reconnues en matière de mentorat, de formation et de direction, tant sur la glace qu'à l'extérieur.

Jann Arden, C.M.

Calgary (Alberta)

Pour ses réalisations à titre d'auteure-compositrice-interprète et de communicatrice, et pour ses nombreuses activités caritatives.

Mary Pat Armstrong, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son engagement communautaire, notamment dans la mise en place de programmes visant à améliorer la vie des personnes handicapées.

Marilyn Baillie, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution aux arts, à l'éducation et à la littérature jeunesse au Canada.

Réal Bérard, C.M.

Saint-Boniface (Manitoba)

Pour sa contribution en tant qu'artiste visuel et caricaturiste et pour son appui à diverses levées de fonds au profit de la communauté franco-manitobaine.

Harry Bone, C.M.

Winnipeg (Manitoba)

Pour sa contribution à l'avancement de l'éducation chez les Autochtones et à la préservation des lois traditionnelles, et pour avoir établi des ponts entre Autochtones et non-Autochtones et entre leurs communautés respectives.

Abel Bosum, C.M.

Oujé-Bougoumou (Québec)

Pour son leadership indéfectible et pour son dévouement envers la Nation crie d'Oujé-Bougoumou et le développement du territoire d'Eeyou Istchee Baie-James.

Jacques Boucher, C.M.

Saint-Lambert (Québec)

Pour son leadership dans l'industrie de la musique et son travail de mise en valeur de l'orgue au Canada.

Mark Breslin, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution à l'essor et au dynamisme du milieu de l'humour au Canada.

Janine Brodie, C.M.

Edmonton (Alberta)

Pour son apport à titre d'érudite en matière de politiques publiques et de politique canadienne, notamment dans les domaines de la gouvernance sociale et de la politique de genre.

Helen Burstyn, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour le leadership qu'elle exerce auprès de diverses organisations sans but lucratif qui se consacrent aux arts, à la culture, à la littérature, à la santé et à l'environnement.

Alain Caron, C.M.

Boucherville (Québec)

Pour son apport en tant que virtuose de la basse électrique à six cordes et pour son mentorat auprès de musiciens au pays et à l'étranger.

L'honorable Andrée Champagne, C.P., C.M.

Saint-Hyacinthe (Québec)

Pour son service civique en tant que parlementaire, son engagement envers la Francophonie et son importante contribution au théâtre et au petit écran.

Léonie Couture, C.M., C.Q.

Montréal (Québec)

Pour son dévouement à la promotion de la santé des femmes ainsi qu'à la lutte contre la pauvreté et l'itinérance.

Martha Crago, C.M.

Montréal (Québec)

Pour son contribution à la recherche et à l'innovation au Canada, notamment dans le secteur de l'océanographie.

David Crate, C.M.

Nation crie de la rivière Fisher (Manitoba)

Pour avoir créé des possibilités de développement économique respectueuses de l'environnement pour sa communauté et facilité l'accès à l'éducation et à la technologie dans les collectivités autochtones du Manitoba.

Elizabeth Cromwell, C.M.

Shelburne (Nouvelle-Écosse)

Pour sa contribution à la préservation du patrimoine des Noirs et à l'éducation en Nouvelle-Écosse.

Marie Yvonne Delorme, C.M.

Calgary (Alberta)

Pour son leadership en entrepreneuriat et pour son attachement à élargir les possibilités pour les femmes et les peuples autochtones au Canada.

Gaston Déry, C.M.

Québec (Québec)

Pour son dévouement à mettre en valeur notre patrimoine naturel et sa contribution au développement durable.

Jean Pierre Desrosiers, C.M.

Montréal (Québec)

Pour son soutien exceptionnel auprès de nombreux organismes culturels et artistiques et son mécénat visant à promouvoir les entrepreneurs, innovateurs et artisans de chez nous.

Richard Dicerni, C.M.

Ottawa (Ontario)

Pour les services constants qu'il a rendus à notre pays et pour le leadership qu'il a exercé en tant que cadre supérieur de la fonction publique provinciale et fédérale.

Stephanie Dixon, C.M.

Yellowknife (Yukon)

Pour son excellence en natation et pour son leadership en tant que défenseure des parasports.

Joyce Doolittle, C.M.

Calgary (Alberta)

Pour avoir contribué à l'avancement du théâtre à Calgary par ses efforts pionniers comme interprète, enseignante et chef de file.

Jocelyn Downie, C.M.

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Pour sa contribution à la politique et au droit en matière de santé au Canada, notamment par ses efforts afin de promouvoir la prestation de soins de santé de haute qualité en fin de vie.

Gérard Duhaime, C.M.

Nunavik (Québec)

Pour sa contribution comme chercheur et défenseur qui s'attache à améliorer les conditions socioéconomiques dans les collectivités nordiques.

James Eetoolook, C.M.

Taloyoak (Nunavut)

Pour sa contribution comme défenseur des droits des Inuits, notamment en vue de protéger et de promouvoir la culture et le patrimoine.

Lynn Factor, C.M., O.Ont.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution dans le domaine du travail social et pour son attachement à améliorer la vie de nos enfants les plus vulnérables.

Thomas Erskine Feasby, C.M.

Calgary (Alberta)

Pour son leadership visionnaire au sein de nombreux établissements d'enseignement et de santé en Alberta, et en particulier pour avoir favorisé l'excellence en neuroscience.

Saul Feldberg, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour ses réalisations en vue de créer des entreprises manufacturières de calibre mondial et pour son apport à divers organismes de bienfaisance, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation.

Geoffrey Roy Fernie, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour l'avancement des techniques de réadaptation, notamment la mise au point de thérapies et de produits conçus pour aider les personnes à mobilité réduite.

Carlo Fidani, C.M.

Mississauga (Ontario)

Pour avoir contribué à la prospérité économique du Canada en tant que promoteur immobilier et pour son action philanthropique transformatrice à l'appui des soins de santé.

Red Fisher, C.M.

Montréal (Québec)

Pour son apport au journalisme sportif, en particulier pour sa couverture iconique de l'équipe de hockey des Canadiens de Montréal.

Peter John Fowler, C.M.

London (Ontario)

Pour sa contribution d'avant-garde au développement de la médecine sportive au Canada.

Oliver Gannon, C.M.

Surrey (Colombie-Britannique)

Pour ses réalisations à titre de musicien et sa contribution au milieu du jazz de Vancouver.

Howard Gimbel, C.M., A.O.E.

Calgary (Alberta)

Pour ses innovations chirurgicales en sa qualité d'ophtalmologue, notamment en tant que pionnier de la chirurgie réfractive et de la chirurgie de la cataracte.

Martin Gleave, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour ses travaux de recherche sur les mécanismes associés à la propagation des cellules cancéreuses et pour son leadership dans la mise au point de nouveaux traitements contre le cancer de la prostate.

Minnie Grey, C.M., C.Q.

Kuujjuaq (Québec)

Pour son leadership dans la protection et la promotion du mode de vie inuit, ainsi que pour avoir favorisé des initiatives stratégiques sur la santé au sein de collectivités autochtones.

Curtis Harnett, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour avoir atteint l'excellence en cyclisme et pour le leadership dont il a fait preuve dans la défense des athlètes canadiens.

Norman E. Hébert, C.M.

Westmount (Québec)

Pour son leadership à titre d'entrepreneur de l'industrie automobile et pour son soutien à diverses causes caritatives.

Richard Henriquez, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution à l'architecture canadienne, notamment à la composition du paysage urbain de Vancouver.

John W. Hilborn, C.M.

Deep River (Ontario)

Pour sa contribution novatrice, en tant que physicien, au développement de l'industrie nucléaire au Canada.

Josie Hill, C.M.

Winnipeg (Manitoba)

Pour ses efforts novateurs en vue d'établir des organisations communautaires offrant des services aux communautés autochtones de Winnipeg.

Robert Hogg, C.M.

Burnaby (Colombie-Britannique)

Pour ses percées dans la recherche sur le VIH/sida, et notamment pour avoir mieux fait comprendre les incidences des facteurs sociodémographiques sur les personnes marginalisées qui en sont atteintes.

Judy Illes, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution au domaine de la neurologie, notamment ses travaux de recherche innovants qui ont fait ressortir les implications éthiques, sociales et juridiques des découvertes neuroscientifiques.

Bruce Kirby, C.M.

Ottawa (Ontario) et Rowayton (Connecticut, États-Unis d'Amérique)

Pour sa contribution au monde de la voile, et particulièrement pour les voiliers de renommée internationale qu'il a conçus.

Dale H. Lastman, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution à la croissance de l'industrie sportive canadienne et son bénévolat à l'appui d'initiatives de santé et des communautés LGBTQ2.

Jeanette Corbiere Lavell, C.M.

Wikwemikong (Ontario)

Pour son leadership dans la défense des droits des femmes autochtones partout au Canada, notamment en ce qui concerne l'avancement de l'égalité entre les sexes en vertu de la loi.

Joseph Lebovic, C.M., et Wolf Lebovic, C.M.

Aurora (Ontario)

Pour leur contribution à la promotion immobilière à Toronto et pour leur générosité à l'appui d'initiatives communautaires, des soins de la santé et de l'éducation.

John Lord, C.M.

Waterloo (Ontario)

Pour avoir défendu les intérêts des Canadiens ayant un handicap et avoir appuyé la recherche et les politiques publiques les concernant.

Roland François Mahé, C.M., O.M.

Saint-Boniface (Manitoba)

Pour sa contribution au développement du théâtre et de la dramaturgie franco-manitobains et pour son engagement envers la vitalité du théâtre francophone en milieu minoritaire au Canada.

André Maltais, C.M.

Québec (Québec)

Pour son rôle à titre de négociateur gouvernemental et pour sa contribution à la reconnaissance des droits des Autochtones du Nord du Québec et de l'ensemble du Canada.

Catherine Anne Martin, C.M.

Blind Bay (Nouvelle-Écosse)

Pour ses documentaires primés et pour son engagement à promouvoir l'éducation chez les membres des collectivités mi'kmaq, malécites, innues et inuites, en particulier les femmes et les jeunes.

Marie Mc Andrew, C.M.

Montréal (Québec)

Pour sa contribution à la sociologie de l'immigration au Canada, notamment pour ses recherches sur l'intégration multiculturelle et multiethnique au sein de la société canadienne.

Karen Rochelle Mock, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution à la promotion des droits de la personne, notamment par son travail sur l'intégration culturelle et le renforcement des relations entre les juifs et les musulmans au Canada.

Raymond Murphy, C.M., O.P.E.I.

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Pour son excellence en affaires et pour son leadership communautaire à l'Île-du-Prince-Édouard, notamment dans la promotion de collectivités saines.

Karim Wade Nasser, C.M., S.O.M.

Saskatoon (Saskatchewan)

Pour sa contribution au génie civil et au développement communautaire, et pour son action philanthropique à l'appui de l'éducation, des soins de santé et des arts.

Nancy Neamtan, C.M., O.Q.

Montréal (Québec)

Pour son dévouement à la défense de causes sociales et économiques au Québec, notamment à titre de présidente fondatrice du Chantier de l'économie social.

Barbara Neis, C.M.

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Pour ses recherches novatrices au sujet des interactions entre le travail, l'environnement et la santé dans les collectivités côtières de Terre-Neuve-et-Labrador et au-delà.

Michel Noël, C.M., C.Q.

Saint-Damien (Québec)

Pour ses activités de promotion de la culture autochtone, comme écrivain et fonctionnaire, et pour son travail visant à améliorer les échanges culturels au Canada.

Harold Walter Orr, C.M.

Saskatoon (Saskatchewan)

Pour son apport comme ingénieur en logements ayant fait la promotion de l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie dans les maisons canadiennes.

Stephen Anderson Otto, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour ses activités soutenues en faveur de la conservation du patrimoine et sa contribution à la préservation et à la promotion des bâtiments et de l'architecture de l'Ontario.

Madeleine Paquin, C.M.

Montréal (Québec)

Pour ses réalisations comme chef d'entreprise audacieuse dans l'industrie maritime et la gestion de l'environnement ainsi que pour ses efforts de gouvernance.

Marcelline Picard, C.M., C.Q.

Pessamit (Québec)

Pour son travail de promotion de l'éducation des Autochtones, comme enseignante et administratrice, et pour avoir inspiré les femmes de toutes les collectivités autochtones du Québec.

Kathleen Isabel Pritchard, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution au traitement du cancer du sein chez les femmes, notamment à la direction d'essais cliniques marquants à l'échelle nationale et internationale.

Andrew Qappik, C.M.

Pangnirtung (Nunavut)

Pour sa contribution à la définition de la culture visuelle du Nunavut en tant que maître graveur et sculpteur.

Ahmet Fuad Sahin, C.M.

Niagara-on-the-Lake (Ontario)

Pour son leadership essentiel au sein de la communauté musulmane au Canada, notamment à titre de fondateur et d'ancien président de la International Development and Relief Foundation.

Beverley Noel Salmon, C.M., O.Ont.

Toronto (Ontario)

Pour son service exemplaire à la Ville de Toronto, et notamment pour avoir défendu le bien-être social et éducationnel des communautés noires.

Frederick Sasakamoose, C.M.

Nation crie d'Ahtahkakoop (Saskatchewan)

Pour sa contribution novatrice en tant que premier Autochtone à jouer dans la Ligue nationale de hockey, et pour ses efforts en vue d'améliorer les conditions de vie dans sa communauté grâce aux sports.

Judith Sayers, C.M.

Port Alberni (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution à la réalisation de projets d'énergie propre dans sa communauté et pour son rôle de championne du développement durable au sein des collectivités autochtones.

Eric Schloss, C.M.

Edmonton (Alberta)

Pour son travail humanitaire et ses initiatives philanthropiques sur la scène régionale et internationale dans les domaines de l'éducation et des soins de santé.

Bernard Sherman, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son esprit d'entreprise dans l'industrie pharmaceutique, et pour son soutien et son engagement indéfectibles à l'égard de l'éducation et de diverses oeuvres caritatives.

Ernest Small, C.M.

Ottawa (Ontario)

Pour sa contribution aux connaissances et aux politiques publiques dans le domaine de la botanique à titre de chercheur scientifique, en particulier pour ses travaux concernant les cultures vivrières et médicinales.

Gregory Smallenberg, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution au tissu urbain du Canada en tant qu'architecte paysagiste influent.

Claude Snow, C.M., O.N.B.

Caraquet (Nouveau-Brunswick)

Pour son dévouement à la défense des droits des démunis et sa ténacité à promouvoir la justice sociale et le mieux-être de ses concitoyens dans la péninsule acadienne.

Douglas Stenton, C.M.

Chatham (Ontario)

Pour sa contribution durable à la préservation du patrimoine nordique du Canada.

Basil Leo Stewart, C.M.

Summerside (Île-du-Prince-Édouard)

Pour ses efforts en vue de favoriser la croissance économique et le développement de sa province, et pour son engagement envers diverses commissions régionales et nationales.

Gordon Stobbe, C.M.

Seaforth (Nouvelle-Écosse)

Pour son engagement à préserver les airs de violon comme interprète, compositeur et enseignant.

Sylvia Sweeney, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son engagement de longue date et son leadership créatif dans le monde des arts et du sport, grâce à ses documentaires et à ses productions sur la scène mondiale.

Jay Switzer, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son leadership exemplaire dans le milieu de la radiodiffusion au Canada et pour son mentorat auprès des artistes et des cinéastes canadiens de la relève.

Valerie Tryon, C.M.

Ancaster (Ontario)

Pour sa renommée internationale comme pianiste, et pour sa contribution à la culture de la musique classique à titre d'éducatrice et de bâtisseuse.

Christl Verduyn, C.M.

Sackville (Nouveau-Brunswick)

Pour son apport aux études canadiennes, notamment à titre de professeure et d'auteure, et pour son engagement à rendre la littérature canadienne accessible à un vaste public.

John Emmett Walsh, C.M.

LaSalle (Québec)

Pour sa profonde capacité à nouer des liens et à favoriser le dialogue entre groupes confessionnels, et pour son engagement de longue date auprès de diverses oeuvres de bienfaisance.

Barbara Jean Weihs, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution à la bibliothéconomie sur la scène nationale et internationale, et en particulier à la normalisation du catalogage de documents autres que des livres.

David Werklund, C.M., A.O.E.

Calgary (Alberta)

Pour son sens aigu des affaires comme chef de file de l'industrie et entrepreneur accompli, et pour ses activités philanthropiques auprès d'établissements d'enseignement postsecondaire et de programmes de leadership s'adressant aux jeunes.

Calvin A. White, C.M., O.N.L.

Flat Bay (Terre-Neuve-et-Labrador)

Pour son rôle essentiel dans la préservation et la résurgence de la culture autochtone à Terre-Neuve-et-Labrador, et pour son travail soutenu de leadership et de mentorat au sein de la Première nation Qalipu Mi'kmaq.

FICHE D'INFORMATION SUR L'ORDRE DU CANADA

Créé en 1967 par Sa Majesté la reine Elizabeth II, l'Ordre du Canada est la pierre angulaire du Régime canadien de distinctions honorifiques. Il reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Des Canadiens de tous les milieux de la société ont reçu l'Ordre du Canada. La nature de leurs réalisations est extrêmement variée, mais la façon dont ils ont changé nos vies et le visage de notre pays les unit.

Devise et grades

La devise de l'Ordre, DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM, signifie « Ils désirent une patrie meilleure ». Sa Majesté la Reine est la souveraine de l'Ordre et le gouverneur général est chancelier et Compagnon principal de l'Ordre.

Compagnon - Initiales honorifiques : C.C.

souligne la prééminence sur la scène nationale, ou les réalisations, ou les services rendus à l'échelle internationale

Officier - Initiales honorifiques : O.C.

souligne les services ou les réalisations au niveau national

Membre - Initiales honorifiques : C.M.

souligne les contributions remarquables au niveau local ou régional, ou dans un domaine particulier

Description de l'insigne

L'insigne de l'Ordre du Canada a la forme d'un flocon de neige à six pointes et arbore en son centre une feuille d'érable entourée d'un anneau rouge sur lequel est circonscrite la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (ils veulent une patrie meilleure). L'anneau est placé sous la couronne royale. L'insigne est fait d'argent fin et est composé de trois pièces individuelles : le flocon, l'anneau et la feuille d'érable. La couleur est ajoutée à la main par l'application d'un émail opaque et translucide.

L'insigne de l'Ordre du Canada a initialement été conçu en 1967 par Bruce Beatty, C.M., S.O.M., C.D. Les dessins techniques utilisés par la Monnaie royale canadienne pour créer l'insigne ont été conçus par l'Autorité héraldique du Canada à la Chancellerie des distinctions honorifiques, qui fait partie du Bureau du secrétaire du gouverneur général. L'insigne, dont la fabrication a été remise à jour, est produit par la Monnaie, dans son installation située à Ottawa.

Admissibilité

Tous les Canadiens et Canadiennes sont admissibles à l'Ordre du Canada, à l'exception des politiciens et des juges fédéraux et provinciaux en fonction. La constitution de l'Ordre permet à des non-Canadiens d'être admissibles à des nominations à titre honorifique. Les membres de la famille royale, les gouverneurs généraux ainsi que leurs époux respectifs sont nommés membres extraordinaires de l'Ordre. L'Ordre ne peut être décerné à titre posthume.

Les Officiers et les Membres peuvent être promus dans l'Ordre en reconnaissance de nouvelles réalisations, pourvu qu'ils aient continué à oeuvrer au service du pays d'une manière exceptionnelle et extraordinaire. Habituellement, une promotion peut être envisagée à partir de la cinquième année de la nomination initiale.

Nominations

Toute personne ou tout groupe peut présenter la candidature d'individus dignes d'être nommés dans l'Ordre du Canada. Les nominations sont faites sur recommandation du Conseil consultatif de l'Ordre présidé par le juge en chef du Canada. Les membres du Conseil reflètent la diversité et l'excellence au sein de la société canadienne. Certains d'entre eux sont nommés en vertu de la fonction qu'ils occupent; d'autres sont nommés pour un mandat d'une période déterminée afin d'assurer une représentation équilibrée des diverses régions du pays.

Pour en apprendre davantage sur l'Ordre du Canada ou pour soumettre une candidature, consultez notre site Web au www.gg.ca/distinctions.

