Le Fonds de solidarité FTQ vend la totalité des actions détenues dans Groupe HNZ inc.

MONTRÉAL, le 29 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Aux termes d'un arrangement approuvé par les actionnaires de Groupe HNZ inc. lors d'une assemblée extraordinaire tenue le 19 décembre 2017 et d'une ordonnance définitive rendue par la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, le 20 décembre 2017, le Fonds de solidarité FTQ a vendu à 2075568 Alberta ULC la totalité des actions ordinaires qu'il détenait dans le capital de Groupe HNZ inc. (les « actions ordinaires ») (la « société »), à un prix de 18,70 $ par action, pour une contrepartie totale de 45 897 916 $.

Immédiatement avant la conclusion de l'arrangement, le Fonds de solidarité FTQ était propriétaire véritable de 2 454 434 actions ordinaires, représentant environ 18,94 % des actions ordinaires en circulation.

Une déclaration d'alerte à l'égard de la transaction sera déposée sur SEDAR sous le profil de la société à l'adresse www.sedar.com. Pour obtenir une copie de la déclaration d'alerte, veuillez contacter Natacha Bernier, au (514) 708-2923. Le siège social de la société est situé au 1215, Montée Pilon, Les Cèdres, Québec, J7T 1G1.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 13,1 milliards de dollars au 31 mai 2017, le Fonds contribue à la création et au maintien de 186 440 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 700 entreprises et compte 645 664 actionnaires-épargnants. Pour plus de renseignements, visitez www.fondsftq.com.

