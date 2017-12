Sunwing aide les Canadiens à célébrer l'arrivée de l'année 2018 en leur offrant jusqu'à 50 % de rabais sur des forfaits vacances et 100 $ d'économies instantanées







MONTRÉAL, 29 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Canadiens dont la résolution du nouvel an est de voyager davantage pourront la prendre grâce au plus grand solde de l'année de Sunwing. Le no1 dans le sud offre aux clients ayant réservé d'ici minuit le 5 janvier des économies généreuses allant jusqu'à 50 % sur des forfaits vacances dans des hôtels qui sont parmi les mieux cotés dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. De plus, dans le cadre du solde du Nouvel An, les amoureux du soleil pourront profiter d'économies supplémentaires allant jusqu'à 100 $ par couple, ainsi qu'un bon de voyage pouvant être appliqué à des vacances réservées d'ici le 1er janvier.



Par ailleurs, selon l'hôtel qu'ils auront choisi, les voyageurs auront droit à un nombre d'avantages exclusifs à valeur ajoutée, comme un programme permettant aux enfants de séjourner, manger et jouer GRATUITEMENT, des réservations illimitées sans réservation dans des restaurants à la carte, des rabais sur des soins au spa et plus encore.

Un choix qui fera sans doute fureur chez les familles durant ce solde unique est le Memories Varadero Beach Resort, un merveilleux hôtel situé sur la plage spectaculaire de Varadero, à Cuba. Cette propriété offre un éventail de commodités, une vaste gamme d'activités, un toboggan aquatique (pour les enfants et les grands au coeur d'enfant), dix bars et huit restaurants.

Les voyageurs à la recherche d'une escapade relaxante entre adultes seulement pourront faire des économies impressionnantes sur leur séjour au Viva Wyndham V Heavens, un hôtel à Puerto Plata, en République dominicaine, qui leur est parfaitement adapté. Cette propriété intime, réservée aux adultes, offre aux vacanciers une panoplie d'activités et d'installations relaxantes, y compris une grande piscine, cinq restaurants et deux bars. On y propose aussi des cours de cuisine, un divertissement animé incluant des spectacles sur scène, des cours de conditionnement physique et des sports en plein air.

Les voyageurs en quête de super aubaines pour leurs prochaines vacances de luxe opteront peut-être pour le Platinum Yucatan Prncess All Suites Resort and Spa, une propriété pour adultes qui fait partie des mieux cotés sur la Riviera Maya, au Mexique. L'hôtel propose des chambres magnifiques, dont certaines offrent l'accès à des piscines, y compris des piscines d'eau douce. Sur place, on retrouve aussi un grand nombre de commodités, telles qu'un spa incroyable où l'on peut choisir parmi une vaste gamme de soins. De plus, les clients pourront réellement profiter pleinement de leur séjour, grâce au programme leur permettant de séjourner à 1 et jouer à 3, qui inclut l'accès aux installations du Grand Riviera Princess All Suites and Spa Resort et du Grand Sunset Princess All Suites and Spa Resort.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un toast au vin mousseux, un service gratuit de boissons non alcoolisées, ainsi qu'un menu à bord offrant une variété de collations et de repas légers, incluant des choix inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement.

Pour plus d'informations ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

À propos de Sunwing

Sunwing, le no1 dans le sud et le plus grand voyagiste intégré verticalement en Amérique du Nord, offre plus de vols dans le sud que tout autre voyagiste avec un service direct et pratique à partir de plus de 35 aéroports à travers le Canada vers plus de 50 destinations populaires dans le sud. Cela permet à Sunwing de négocier de meilleures aubaines et offres exclusives dans tous les hôtels les mieux cotés des Caraïbes, d'Amérique centrale et du Mexique. Sunwing, une compagnie renommée pour son service primé, est systématiquement classé no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix des consommateurs.Les clients pourront commencer leurs vacances dans l'élégance avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux gratuit, du thé et du café, ainsi qu'un service de boissons non alcoolisées, en plus d'un menu d'achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants), inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.

