Don Wall et PHI, Inc. réalisent l'acquisition préalablement annoncée de Groupe HNZ inc.







MONTRÉAL et LAFAYETTE, LA, le 29 déc. 2017 /CNW/ - Groupe HNZ inc. (TSX : HNZ) (« HNZ » ou la « société ») et PHI, Inc. (The Nasdaq Select Global Market : PHII (avec droit de vote) PHIIK (sans droit de vote)) (« PHI ») ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont réalisé le plan d'arrangement déjà annoncé en vertu de l'article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (l'« arrangement ») visant l'acquisition par M. Don Wall, le président et chef de la direction de la société, par l'intermédiaire d'une société d'acquisition détenue en propriété véritable exclusive (l'« acheteur canadien ») de la totalité des actions ordinaires et des actions avec droit de vote variable de HNZ émises et en circulation (collectivement, les « actions de HNZ ») et l'acquisition ultérieure par PHI de l'entreprise extracôtière de HNZ exploitée en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux Philippines et en Papouasie?Nouvelle?Guinée.

Selon les modalités de l'arrangement, chaque ancien porteur d'actions de HNZ, à l'exception de M. Don Wall, recevra 18,70 $ CA en espèces par action de HNZ. La contrepartie totale devant être versée aux anciens porteurs d'actions de HNZ est d'environ 232,6 millions de dollars canadiens.

L'acheteur canadien et PHI ont remis à Société de fiducie Computershare du Canada, le dépositaire dans le cadre de l'arrangement, suffisamment de fonds pour lui permettre d'effectuer les paiements aux anciens porteurs d'actions de HNZ conformément aux modalités de l'arrangement.

Il est prévu que les actions de HNZ seront radiées de la cote de la Bourse de Toronto dans les prochains jours et que la société cessera par la suite d'être un émetteur assujetti dans les territoires où elle est actuellement un émetteur assujetti.

AU SUJET DE GROUPE HNZ INC.

Groupe HNZ inc. est une entreprise internationale de transport par hélicoptère et de services de soutien connexes dont l'exploitation s'étend au Canada, en Australie, en Nouvelle?Zélande, en Antarctique, aux États?Unis et en Asie du Sud?Est. La société exploite plus de 115 hélicoptères au service d'activités d'affrètement extracôtières et côtières sous diverses marques. Les services d'affrètement extracôtiers sont offerts sous la marque HNZ, alors que les services d'affrètement côtiers sont offerts sous la marque Hélicoptères Canadiens au Canada, Acasta dans le Nord canadien et HNZ en Asie?Pacifique et en Antarctique. Les clients se composent de sociétés multinationales et d'organismes gouvernementaux, notamment dans les secteurs des activités pétrolières et gazières extracôtières et côtières, de l'exploration minière, du soutien militaire, de l'hydroélectricité et des services publics, de la gestion forestière, de la construction, ainsi que des services d'ambulances aériennes et de soutien aux missions de recherche et de sauvetage. En plus des services de transport par hélicoptère, la société offre des services accessoires, notamment des services de réparation et de maintenance à des tierces parties et de la formation au pilotage de pointe par le centre d'entraînement reconnu internationalement « HNZ Topflight » situé à Penticton en Colombie?Britannique. La société a son siège social près de Montréal, au Canada, et emploie environ 600 personnes dans 36 emplacements dans le monde. Les produits d'exploitation provenant des activités extracôtières et accessoires sont pour la plupart également gagnés tout au long de l'année, tandis que ceux provenant des activités côtières sont plutôt saisonniers, la période la plus productive allant de mai à octobre.

AU SUJET DE PHI, INC.

PHI, Inc. est l'une des plus importantes sociétés de services de transport par hélicoptère du monde et exploite plus de 230 aéronefs dans plus de 85 emplacements partout dans le monde. PHI, qui est connue dans tout le secteur pour sa recherche constante du transport par hélicoptère sécuritaire et fiable, offre des services aux activités pétrolières et gazières extracôtières, applications de services médicaux aériens et applications de services techniques partout dans le monde. Grâce aux pilotes et aux techniciens d'entretien, la société jouit d'une grande profondeur dans tous les domaines d'activités et se compose d'employés hautement compétents, dévoués, travaillants et loyaux. En plus d'exercer des activités aux États?Unis, la société exerce ses activités dans 43 pays étrangers et continue de desservir des clients partout dans le monde. Le siège social de PHI est situé à Lafayette, en Louisiane, aux États?Unis et PHI emploie environ 2 300 personnes à l'échelle internationale.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent document contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. On reconnaît l'information prospective à l'emploi de termes et d'expressions comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « perspective », « cible », « objectif », « prévision », « anticiper », « plan », « prévoit », « croire » ou « continuer », la forme négative de ces expressions et une terminologie semblable, y compris des renvois à des hypothèses, bien que l'information prospective ne contienne pas nécessairement ces mots et expressions. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date des présentes.

Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les suivants : les variations de la conjoncture boursière, sectorielle, concurrentielle et économique en général; un changement défavorable important concernant la situation financière; et d'autres risques plus amplement décrits dans la circulaire d'information de la direction de la société datée du 20 novembre 2017 sous la rubrique « Facteurs de risque » et dans les autres documents que la société dépose auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016.

Tous les énoncés prospectifs sont expressément et intégralement donnés sous réserve de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont faits en date des présentes et la société, M. Don Wall, l'acheteur canadien et PHI ne sont pas tenus de mettre à jour des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si les lois applicables l'exigent.

