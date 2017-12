Mise à jour - Le produit de santé non autorisé « Shredabull Untamed » d'AD Elite Series, vendu au magasin Active Body Nutrition de Kelowna (C.-B.), peut présenter de graves risques pour la santé







OTTAWA, le 29 déc. 2017 /CNW/ - Santé Canada avise les Canadiens que les produits suivants peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris sur ce que les Canadiens devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Produits de santé non autorisés Produit et usage prévu Risques Entreprise Mesures prises Shredabull Untamed d'AD Elite Series Amaigrissement L'étiquette indique que le produit contient de la thyroïde bovine et du yohimbe. Active Body Nutrition 100-1634, avenue Harvey Kelowna (C.-B.) Produit retiré du commerce

Santé Canada tient une liste des produits de santé non autorisés qui peuvent poser de graves risques pour la santé afin que les Canadiens puissent reconnaître facilement des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures appropriées. Les Canadiens sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

