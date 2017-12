Les mesures de lutte contre les changements climatiques du Canada donnent des résultats, comme le confirme un rapport aux Nations Unies







OTTAWA, le 29 déc. 2017 /CNW/ - Le Canada fait de grands progrès vers l'atteinte de son objectif de 2030 en matière de changements climatiques, selon un rapport de fin d'année soumis aux Nations Unies. Le respect de nos engagements en matière de lutte contre les changements climatiques et l'investissement dans la croissance propre sont au coeur des plans du gouvernement du Canada pour créer de bons emplois, soutenir les collectivités et stimuler notre économie.

Un an après le lancement du tout premier plan pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques en collaboration avec les provinces et les territoires, le gouvernement du Canada adopte des politiques et fait des investissements qui réduisent la pollution par le carbone, permettent aux Canadiens d'économiser de l'argent et de l'énergie et aident les entreprises et l'industrie à concurrencer dans une économie à faibles émissions de carbone. Le Canada travaille également avec ses partenaires internationaux afin de maintenir l'élan mondial en matière de lutte contre les changements climatiques et de saisir les occasions dans le cadre de la transition mondiale vers une énergie propre.

Aujourd'hui, le Canada a présenté à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) un rapport exhaustif qui décrit en détail les progrès formidables réalisés vers son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour 2030. Tous les deux ans, le Canada est tenu de faire rapport de ses progrès vers l'atteinte de ses engagements en matière de lutte contre les changements climatiques. Depuis son dernier rapport, le Canada a pris d'importantes mesures pour réduire la pollution par le carbone et investir dans des solutions propres, et ce, tant au pays qu'à l'étranger. Voici certaines de ces mesures :

adoption par les provinces et les territoires du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques;

annonce d'une approche nationale à l'égard de la tarification de la pollution par le carbone;

engagement à accélérer l'élimination progressive des centrales au charbon traditionnelles d'ici 2030 et mise sur pied de l'alliance internationale Énergiser au-delà du charbon en collaboration avec le Royaume-Uni;

engagement envers un investissement fédéral de niveau historique dans des secteurs tels qu'une infrastructure, un transport et une innovation écologiques, ainsi que proposition de financement pour rendre les immeubles et le secteur industriel plus écoénergétiques;

élaboration de règlements pour que l'industrie pétrolière et gazière réduise ses émissions de méthane de 40 % à 45 % d'ici 2025;

adoption de nouvelles normes sur les systèmes d'échappement des véhicules;

élaboration d'une norme sur les combustibles propres visant à réduire les émissions liées aux carburants utilisés dans les secteurs du transport, de la construction et des industries;

engagement à verser plus de 2,5 milliards de dollars pour aider les pays en développement à lutter contre les changements climatiques.

Le gouvernement canadien est déterminé à faire en sorte que les peuples autochtones du Canada soient des partenaires dans la transition du pays vers une économie à faibles émissions de carbone et il continuera de travailler avec les organisations autochtones nationales pour faire avancer les priorités relatives à la croissance propre et aux changements climatiques.

La lutte contre les changements climatiques offre un potentiel économique considérable. Les pays qui prennent des mesures rigoureuses et concrètes à l'égard des changements climatiques seront les mieux placés pour être concurrentiels en cette ère de croissance propre.

Citation

« Nous sommes entièrement résolus à atteindre la cible du Canada en matière de lutte aux changements climatiques d'ici 2030, et je suis fière des progrès que nous accomplissons. Nous prenons des mesures et favorisons les solutions propres pour réduire la pollution par le carbone, stimuler de nouveaux débouchés économiques et soutenir la création de bons emplois dans les collectivités de partout au Canada. Il y a encore beaucoup à faire et je me réjouis à l'avance de poursuivre le travail avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et l'ensemble de la population canadienne afin de maintenir le dynamisme de la lutte contre les changements climatiques. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits saillants

La septième communication nationale et le troisième rapport biennal du Canada à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) décrivent en détail les progrès vers l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de GES du Canada pour 2030.

Voici les investissements du Canada dans la lutte contre les changements climatiques :

21,9 milliards de dollars en infrastructures vertes, y compris l'énergie propre, et Banque de l'infrastructure de 35 milliards de dollars;



73,5 millions de dollars pour le nouveau Centre canadien des services climatiques afin d'appuyer la prise de décisions des provinces, des territoires, des Autochtones et d'autres partenaires en matière d'adaptation aux changements climatiques;



18,0 millions de dollars pour un programme sur les changements climatiques et l'adaptation du secteur de la santé pour les collectivités des Premières Nations et des Inuits, et 83,8 millions de dollars pour intégrer les connaissances traditionnelles autochtones à la compréhension des changements climatiques, orienter les mesures d'adaptation et accroître la résilience des collectivités autochtones;



2 milliards de dollars du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone qui appuiera les projets provinciaux et territoriaux visant à réduire la pollution par le carbone et à stimuler une croissance propre, ainsi que des initiatives proposées par un vaste éventail d'intervenants;



20,1 milliards de dollars sur 11 ans pour aider les collectivités canadiennes à bâtir les nouveaux réseaux de transport en commun urbain et les extensions de services qui transformeront la manière dont les Canadiens vivent, se déplacent et travaillent.

