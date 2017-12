La collection Matcha de Tea Forté : une expérience à découvrir, un rituel délicieux à savourer !







CONCORD, Massachusetts, le 29 décembre 2017 /CNW/ - L'expérience de luxe Tea Forté est une alliance entre le matcha traditionnel, notre nouvel ensemble de bols Matcha cérémoniels et notre assemblage Matcha Single Steeps® (sachets de thé Matcha à usage unique). Récolté au printemps, cultivé à l'ombre, moulu sur pierre, notre thé bio matcha est mieux servi comme dans une cérémonie de thé japonaise, vieille de plusieurs siècles, appelée « chanoyu », une technique de préparation connue pour ses qualités méditatives centrées.

« Le lancement de la collection Matcha de Tea Forté souligne notre engagement permanent envers le bien-être et la promotion de tous les bienfaits potentiels du thé pour la santé mentale et physique », a déclaré Michael Gebrael, chef de la direction de Tea Forté. « En plus de notre matcha pur de haute qualité, nous avons également mélangé quatre variétés matcha aux saveurs distinctes. Préemballé en sachets individuels à usage unique, notre Matcha Single Steeps est idéal pour le bureau, lorsque vous voyagez ou pour vous remonter le moral à tout moment. »

Notre bol artisanal de thé cérémoniel, accompagné d'un fouet en bambou fait à la main et d'une louche de mesure, conforte le plaisir serein que procurent nos mélanges cashers haut de gamme, sans gluten et végétaliens, dont notamment ceux-ci :

PURE MATCHA (MATCHA PUR) : délicieux chaud, bouillant, glacé ou avec du lait de votre choix

CHOCOLATE MATCHA (MATCHA AU CHOCOLAT) : le goût du cacao et de la vanille est un plaisir énergisant

COCONUT MATCHA (MATCH AU NOIX DE COCO) : des notes de noix de coco riche et crémeuse confèrent un accent tropical au matcha classique

GINGER MATCHA (MATCHA AU GINGEMBRE) : le matcha vert émeraude bénéficie du goût réchauffant du gingembre

CHAI MATCHA (MATCH CHAI) : deux mélanges de thé classiques -- le chai épicé et le matcha pur -- se côtoient

Outre son goût distinct très apprécié, le matcha est également recherché pour ses bienfaits pour la santé. En effet, le thé vert infusé ne contient que les antioxydants qui peuvent être extraits dans l'eau, tandis qu'avec le matcha, la feuille entière est consommée. Notre matcha de haute qualité est placé à l'ombre dans les semaines précédant la récolte, ce qui augmente la chlorophylle et favorise la teinte émeraude profonde. Tea Forté se félicite d'avoir pu faire découvrir cette boisson santé à une nouvelle génération de buveurs de thé.

La collection est disponible, dès maintenant, dans certains magasins et en ligne, sur teaforte.com, à partir de 35 $.

Suivez Tea Forté au mot-clic @teaforteofficial.

À PROPOS DE TEA FORTÉ

Faire infuser du thé, puis s'asseoir pour savourer une bonne tasse de thé est un rituel qui vise autant à trouver la paix que le goût. Connue pour ses thés de provenance irréprochable, cueillis à la main, ses infuseurs brevetés en forme de pyramides à usage unique et ses accessoires d'une élégance rare, Tea Forté est une maison qui sait faire apprécier les saveurs subtiles et le raffinement simple de chaque tasse. Synonyme de luxe discret, Tea Forté est aujourd'hui un plaisir quotidien pour tous les connaisseurs de thé dans plus de 35 pays. Disponible dans les grands hôtels du monde, de même que les restaurants, les complexes touristiques et chez les détaillants, Tea Forté est également le fournisseur exclusif de la James Beard Foundation. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur teaforte.com.

