Lancement de la collection Matcha de Tea Forté - Savourez le plaisir d'un rituel délicieux

CONCORD, Massachusetts, le 29 décembre 2017 /PRNewswire/ -- L'expérience voluptueuse de Tea Forté s'unit au matcha traditionnel avec nos nouveaux produits Ceremonial Matcha Bowl Set et Matcha Single Steeps®. Notre thé matcha bio cultivé à l'ombre, récolté au printemps et moulu sur pierre est mieux servi dans une cérémonie japonaise séculaire appelée « chanoyu », technique de préparation connue pour ses vertus méditatives de la conscience de soi.

« Le lancement de la collection Matcha de Tea Forté reflète notre engagement constant en faveur du bien-être et du développement de tous les bienfaits potentiels du thé pour la santé mentale et physique », déclare Michael Gebrael, PDG de Tea Forté. « Outre notre matcha pur de haute qualité, nous avons assemblé quatre variétés de matcha aux saveurs distinctes. Pré-emballé en sachets individuels, notre Single Steeps Matcha est idéal au bureau, en voyage ou toujours à portée de main pour vous booster à tout moment. »

La tasse à thé de cérémonie artisanale, le fouet en bambou fait à la main et la cuillère de mesure incitent à apprécier dans la sérénité nos assemblages de matcha végétaliens, sans gluten ou casher de qualité supérieure. La gamme comprend :

PURE MATCHA Délicieux chaud, à la vapeur, glacé ou mélangé au lait de votre choix.

CHOCOLATE MATCHA Saveur de cacao et de vanille pour un plaisir stimulant.

COCONUT MATCHA Notes de noix de coco riche et crémeuse donnant une ambiance tropicale au matcha classique.

GINGER MATCHA Matcha vert émeraude rehaussé par la note chaleureuse du gingembre.

CHAI MATCHA Deux assemblages de thé classiques réunis : chai épicé et matcha pur.

Outre son goût unique recherché, le thé matcha est apprécié pour ses bienfaits sur la santé. Le thé vert infusé ne contient que les antioxydants que l'on peut extraire dans l'eau, alors que le matcha utilise la feuille entière. Notre matcha de haute qualité est cultivé à l'ombre dans les semaines précédant la récolte, ce qui renforce la chlorophylle et favorise la teinte émeraude foncée. Tea Forté se réjouit d'offrir cette boisson saine à une nouvelle génération de buveurs de thé.

Disponible maintenant dans des boutiques spécialisées et en ligne à l'adresse teaforte.com, prix à partir de 35 dollars.

À PROPOS DE TEA FORTÉ

Le rituel de faire infuser une tasse de thé parfaite et de s'asseoir pour la déguster relève autant d'une quête de paix dans cette expérience que du goût. Des thés artisanaux d'origine strictement sélectionnée, des sachets d'infusion individuels en forme de pyramide brevetés et des accessoires aux belles lignes confèrent des saveurs subtiles et un raffinement simple à chaque tasse. Tea Forté et sa somptuosité discrète riment avec plaisir quotidien pour les amateurs de thé dans plus de 35 pays. Les produits Tea Forté sont disponibles dans les principaux hôtels, restaurants ou lieux touristiques et auprès de revendeurs du monde entier. Tea Forté est également le fournisseur de thés exclusif de la James Beard Foundation. Pour en savoir plus, consultez le site teaforte.com.

