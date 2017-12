Message du Nouvel An de la gouverneure générale du Canada







OTTAWA, le 29 déc. 2017 /CNW/ - J'adore le temps des Fêtes! C'est une période de repos, de paix, de retrouvailles en famille, de surprises, de douceurs et de plaisirs d'hiver.

Mon fils Laurier et moi aimons jouer dehors. Nous aimons faire du ski, du patin ou tout simplement de marcher.

Quels que soient vos intérêts ou vos habiletés, je vous encourage à rester actifs durant le congé des Fêtes. Si, par hasard, vous êtes en visite à Ottawa, je vous invite à venir découvrir la patinoire de Rideau Hall, qui fait partie du patrimoine hivernal canadien depuis 150 ans.

Le passage à la nouvelle année est aussi le moment de penser à ceux qui nous sont chers, d'offrir de notre temps, d'adresser nos bons voeux et de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, que ce soit autour de nous ou dans nos communautés.

Il ne faut surtout pas oublier ceux qui servent notre pays, les membres des Forces armées canadiennes, ainsi que leur famille. Nous les remercions profondément. Ils défendent nos valeurs et ils font un travail remarquable, autant ici qu'à l'étranger.

Le congé des Fêtes se veut un moment de recul et un temps de réflexion. C'est aussi l'occasion d'imaginer notre futur et l'avenir que nous souhaitons, où la santé, la prospérité et le bonheur sont à la portée de tous.

Il faut se le dire, notre histoire est une épopée des plus brillants exploits. Soyons curieux, posons des questions, continuons à explorer et osons rêver tout en gardant notre pays ouvert, tolérant, respectueux et progressiste.

Que l'année 2018 soit celle où vos projets se réalisent et où vos rêves se concrétisent. Canadiens d'un océan à l'autre à l'autre, bonne et heureuse année!

Bonne chance et bon succès à nos athlètes canadiens qui participeront aux Jeux olympiques de PyeongChang! Allez Canada!

Julie Payette

