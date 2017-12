Sandhills East ouvre un bureau à Amsterdam aux Pays-Bas







AMSTERDAM, 29 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Sandhills East annonce l'ajout d'un bureau à Amsterdam. Les marques locales de la société comprennent Machinery Trader Europe, TractorHouse Europe et Truck Buy & Sell International. Ces marques sont des publications imprimées et des marchés en ligne destinés aux acheteurs et vendeurs de machinerie lourde, d'équipement agricole, de camions commerciaux et de remorques. Sandhills East, qui a acquis un certain nombre de marques en Europe au cours des deux dernières années, poursuit la tendance de croissance de toute la société avec l'ajout de ce nouveau bureau. Après l'établissement de son bureau, la société s'est focalisée sur le recrutement de personnes pour des stages et pour des postes de commercial à temps plein à Amsterdam.

Sandhills East est une filiale de Sandhills Publishing, la société de technologie basée au Nebraska (É.-U.) à qui appartient Machinery Trader, TractorHouse, Truck Paper et AuctionTime.com. Ses publications imprimées et ses sites Web sont les ressources de référence pour l'achat et la vente de matériel agricole et d'agriculture, de camions et des remorques commerciaux, d'équipement d'usine et de machinerie lourde ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces actifs. Les éditions bimensuelles et hebdomadaires de ses publications imprimées distribuées par Sandhills atteignent les acheteurs aux points de distribution clés sur les marchés à travers l'Europe. Les sites Web locaux aident les acheteurs à trouver l'équipement dont ils ont besoin rapidement et facilement.

Sandhills East a acquis au cours des deux dernières années plusieurs marques, dont : Farm & Plant Buyers Guide, MOMA Agri, agri-Business.fr, A Come Agricoltura, Farm Machinery Locator, trucks-Business.fr, Truck Buy & Sell International, Truck Locator, Transporter, Commercial Vehicle Dealer, CercoCamion.com, Camion SuperMarket, tp-Business.fr, Trasporto, TODO V.I., Resale Weekly, Plant Locator, Maquinaria OP, Trattori SuperMarket, et Cantierissimo con Carrellistica.

Sandhills East conçoit et héberge également des sites Web personnalisés et fournit un certain nombre d'applications et de ressources professionnelles hébergées dans le nuage à des revendeurs et à des fabricants provenant de ses industries de base. Ces ressources à valeur ajoutée adaptées aux téléphones mobiles, qui sont alimentées par des données de marché en temps réel, comprennent tout aussi bien la gestion des stocks, des évaluations d'équipement que les tendances du marché. Les représentants commerciaux situés dans des bureaux du monde entier travaillent en étroite collaboration avec les vendeurs d'équipement pour mettre en oeuvre des campagnes de vente et de marketing efficaces qui produisent des résultats pour leurs entreprises.

« Nos produits et services sont en pleine croissance sur les marchés du monde entier, particulièrement en Europe », a déclaré Nancy Paasch, la directrice administrative de Sandhills Publishing. « L'établissement d'un bureau supplémentaire aux Pays-Bas nous permet de tirer parti de cette croissance en ajoutant le personnel de soutien nécessaire afin d'offrir des services aux acheteurs et vendeurs aussi efficacement que possible. »

Sandhills East et Sandhills Publishing recrutent activement pour des postes à Amsterdam, aux États-Unis et dans des bureaux situés dans le monde entier afin d'augmenter leur effectif de près de 400 employés. Les postes offerts à Amsterdam comprennent des postes de commerciaux à temps plein et des stages. Pour obtenir plus d'informations ou soumettre une candidature, visiter : www.Sandhills.jobs

À propos de Sandhills

Sandhills Publishing offre des services à l'industrie de la machinerie lourde depuis 1978. La société a depuis ajouté des publications et des sites Web ciblant les industries du camionnage, de l'agriculture, de l'aviation et de la technologie. Ses marques à succès comprennent : Machinery Trader, CraneTrader, Truck Paper, TractorHouse, AuctionTime, RentalYard, MarketBook, Controller, Executive Controller, Charter Hub et plus encore.

En tant que filiale de Sandhills Publishing, Sandhills East s'appuie sur les dizaines d'années de présence de la société dans ses industries de base. Sandhills East a été établie en 2011 et s'est élargie pour ajouter des bureaux à travers l'Europe. La société continue de développer ses infrastructures existantes dans les marchés auxquels elle offre des services grâce à la croissance internationale continue de produits et de services nouveaux et existants répondant aux exigences des acheteurs et des vendeurs du monde entier.

Contact chez Sandhills East

+44 (0) 1618718760

feedback@sandhills.com

