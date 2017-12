Un client commande jusqu'à douze avions Bombardier CRJ900







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 29 déc. 2017) -

Note aux rédacteurs : Une photo est associée à ce communiqué de presse.

Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd'hui qu'un client, qui souhaite demeurer anonyme pour l'instant, a passé une commande ferme de six biréacteurs régionaux CRJ900, et pris des options pour acheter six autres avions du même type.

Selon le prix courant, la valeur de la commande ferme s'élèverait à environ 290 millions de dollars américains. Si ce client choisissait de concrétiser ses options d'achat de six avions CRJ900, la valeur du contrat atteindrait environ 580 millions de dollars américains.

« Les avions régionaux CRJ de Bombardier sont le pilier de l'aviation régionale de marchés partout dans le monde. Au cours des cinq dernières années, plus de 25 nouveaux transporteurs aériens ont grossi les rangs des exploitants d'avions CRJ Series. Cela témoigne de la valeur exceptionnelle que cet avion peut offrir grâce à son rendement et à sa rentabilité inégalés, a dit Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux. La demande pour les vols régionaux est en pleine croissance, et nous sommes heureux que les compagnies aériennes continuent de choisir l'avion régional CRJ900 pour accroître le nombre de leurs passagers et leurs revenus. »

En comptant cette dernière commande, Bombardier a, à ce jour, reçu des commandes fermes pour 1 918 avions CRJ Series. Les avions de la famille CRJ Series font partie de la flotte de plus de 120 propriétaires et exploitants dans plus de 90 pays. La flotte mondiale a cumulé plus de 50 millions d'heures de vol.

À propos des avions CRJ Series

Toutes les 10 secondes, quelque part dans le monde, un avion régional CRJ Series prend son envol. La gamme d'avions CRJ Series a transporté près de 2 milliards de passagers pour devenir le programme de biréacteurs régionaux le plus populaire au monde - reliant les personnes et les collectivités comme aucun autre avion. Les avions régionaux CRJ Series ont révolutionné l'aviation grâce à leur efficacité, leur fiabilité et leur rentabilité reconnues.

À propos de Bombardier

Bombardier est le plus important constructeur d'avions et de trains au monde. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité à l'échelle mondiale en répondant à la demande de moyens de transport plus efficaces, durables et agréables. C'est à notre vaste éventail de véhicules et de services, et surtout, à nos employés, que nous devons notre position de chef de file mondial.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars. Pour plus d'information, consultez le site www.bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Des images de l'avion CRJ900 sont affichées avec le présent communiqué à l'adresse www.bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les avions CRJ900, rendez-vous sur http://news.commercialaircraft.bombardier.com/fr/media-kit/.

Suivez @BBD_Aircraft sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions commerciaux.

Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section Fils RSS du site Web de Bombardier.

Bombardier, CRJ900 et CRJ Series sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : http://www.marketwire.com/library/20171229-CRJ900_NewBBDLivery_lrg.jpg

Communiqué envoyé le 29 décembre 2017 à 07:33 et diffusé par :