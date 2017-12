EgyptAir convertit une lettre d'intention en commande ferme d'avions C Series de Bombardier







Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd'hui la signature d'une commande ferme avec la compagnie EgyptAir Holding Company pour l'acquisition de12 avions CS300 et des droits d'achat de 12 avions supplémentaires.

La lettre d'intention signée par EgyptAir avait été annoncée le 14 novembre au Salon aéronautique de Dubai 2017.

« Nous jetons un regard rétrospectif sur l'entrée en service réussie de l'avion C Series et sommes ravis que ses nombreuses réalisations ouvrent la voie à d'autres opportunités. Accueillir EgyptAir au sein de la famille des opérateurs C Series est un autre moment important pour Bombardier, a déclaré Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux. L'avion livre un degré de performance au-delà des attentes initiales, l'industrie aéronautique reconnaît l'avion C Series comme étant le meilleur avion de sa catégorie et cette commande auprès d'une autre compagnie aérienne de renom témoigne de sa grande valeur. »

L'avion C Series permettra à EgyptAir de mieux desservir les destinations nationales et régionales ainsi que plusieurs destinations européennes et africaines.

« Le profil de rentabilité unique du CS300 nous permettra d'ouvrir de nouvelles routes et s'intégrera parfaitement à notre stratégie de croissance, a affirmé Safwat Musallam, président et chef de la direction d'EgyptAir. Nos passagers bénéficieront d'un confort moderne et inégalé. Nous avons bien hâte d'intégrer cet avion novateur et performant à notre flotte d'avions. »

Selon le prix affiché de l'avion de ligne CS300, le montant d'une commande ferme s'élève à environ 1,1 milliard $ US. Si EgyptAir exerçait également ses droits d'achat de 12 avions CS300, la valeur du contrat s'élèverait à près de 2,2 milliards $ US.

À propos de Bombardier

Bombardier est le plus important constructeur d'avions et de trains au monde. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité à l'échelle mondiale en répondant à la demande de moyens de transport plus efficaces, durables et agréables. C'est à notre vaste éventail de véhicules et de services et, surtout, à nos employés que nous devons notre position de chef de file mondial.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars. Pour vous renseigner davantage, consultez le site www.bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter à @Bombardier.

