Surfant sur la vague du Grand Départ Düsseldorf 2017, Düsseldorf, la capitale du Land, s'apprête à vivre une année sportive en 2018 et peut-être à accueillir le championnat d'Europe en 2024







Fin 2017, l'année où la capitale du Land, Düsseldorf, a accueilli trois grands évènements sportifs - le Championnat d'Europe de triathlon, les Championnats du monde de tennis de table et le Grand Départ du Tour de France -, la ville peut tirer une conclusion positive et attendre avec impatience l'année sportive 2018.

À l'occasion du premier départ allemand du Tour en trente ans, plus d'un million de visiteurs du monde entier se sont rendus à Düsseldorf du 29 juin au 2 juillet 2017. À 74 %, la grande majorité n'était pas de Düsseldorf, et ne serait-ce que 25 % sont venus de l'étranger. Et bien qu'il ait plu des cordes le jour de la première étape, les habitants de Düsseldorf et les visiteurs ont célébré une sorte de conte d'été sous la pluie.

Le maire, Thomas Geisel, a déclaré : « En accueillant le Grand Départ, nous avons voulu dynamiser l'image de notre ville, promouvoir Düsseldorf en tant que ville cycliste et adresser un signe positif tant pour l'amitié franco-allemande que pour la collaboration régionale. Nous avons réussi. Nul ne peut contester que le Grand Départ Düsseldorf 2017 ait été un grand succès pour la capitale régionale Düsseldorf, qu'il ait changé le profil et l'image de la ville dans le monde et renforcé son image de partenaire fiable dans la région, comme en témoignent les commentaires nationaux et internationaux ».

Le début du Tour a supposé une amélioration considérable de l'image de Düsseldorf. Les services de relations presse ont calculé qu'entre le 1er août 2016 et le 31 juillet 2017, la présence dans les médias du Grand Départ Düsseldorf 2017 s'est traduite, à travers la couverture dans les médias sociaux, la presse écrite et la presse numérique, par une valeur publicitaire équivalant à un budget de 343 millions d'euros. Selon les analyses de Nielsen Sport, les images de télévision correspondant à 151 heures de visibilité ont généré une valeur supplémentaire en Allemagne qui équivaut à un budget publicitaire de 13 millions d'euros. À l'échelle nationale et internationale, entre le 28 juin et le 3 juillet 2017, les émissions de télévision en direct et les reportages parallèles ont touché 354,5 millions de téléspectateurs.

L'organisation des Championnats du monde de tennis de table, qui se sont déroulés du 29 mai au 5 juin, a également été un grand succès. 58 000 spectateurs ont regardé les matchs dans les grandes salles pendant les huit jours du tournoi. Des images du tournoi ont été diffusées dans 122 pays par la télévision et par Internet. Plus de 320 millions de personnes ont regardé les championnats du monde de tennis de table à la télévision chinoise.

Düsseldorf regarde en arrière avec beaucoup d'enthousiasme, mais est aussi naturellement tournée vers l'avenir : l'année prochaine, parmi les évènements marquants, il faut noter que le match international de football entre l'Allemagne et l'Espagne aura lieu le 23 mars 2018 à Düsseldorf et que du 23 au 25 février 2018, le premier Grand Slam de judo d'Allemagne doit y être organisé. Düsseldorf est ainsi l'un des six lieux où se déroulera le Grand Slam du judo, aux côtés de Paris, Tokyo, Bakou, Ekaterinbourg et Abu Dhabi.

À cela s'ajoutent des manifestations comme la super coupe nationale de handball, le beach-volley national de Burgplatz en plein centre-ville, le PSD Bank Meeting pour l'athlétisme, le Metro Group Marathon, le Trophée des Champions pour les jeunes footballeurs et le T3 Triathlon.

Mais Düsseldorf attend aussi avec impatience la décision que l'UEFA rendra en septembre 2018 sur le pays qui accueillera le Championnat d'Europe de football 2024, pour lequel la Turquie est en lice aux côtés de l'Allemagne. Avec ESPRIT Arena, Düsseldorf est l'un des dix sites avec lesquels l'Allemagne entre dans la procédure de candidature de l'UEFA pour l'organisation du Championnat d'Europe 2024.

Ce sont au total 14 villes et stades qui ont présenté leur documentation dans le cadre du processus national de candidature. Düsseldorf a obtenu la troisième meilleure note en Allemagne derrière Berlin et Munich, et la meilleure en Rhénanie du Nord-Westphalie.

« Düsseldorf pourrait devenir le lieu d'accueil d'un tournoi international de football pour la première fois depuis 1988. C'est un énorme succès pour nous. Nous sommes très heureux que la Fédération allemande de football ait choisi Düsseldorf comme site du Championnat d'Europe de football 2024 », a déclaré Thomas Geisel, le maire de la ville de Düsseldorf. « L'année 2017 a montré, résultats à la clé, que la capitale du Land, Düsseldorf, est capable de piloter de grands évènements sportifs internationaux en faisant preuve de professionnalisme et enthousiasme. »

