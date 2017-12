Rosatom propose une solution équilibrée au changement climatique

Le gouvernement russe a proclamé 2017 « Année de l'écologie » et les politiques environnementales de Rosatom, l'Agence nationale de l'énergie atomique du pays, ne sont pas passées inaperçues parmi la communauté des experts. Le 18 décembre, Rosatom,...

Aujourd'hui, la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, Isabelle Melançon, a émis les règlements finaux en appui au projet de loi 104 - une loi visant l'augmentation du nombre...