La Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation s'impose comme leader de la production et de la transmission de la connaissance à l'échelle mondiale

La Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation, qui fait partie des initiatives mondiales menées par Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, s'est imposée comme l'une des plus importantes fondations qui a produit, transmis et diffusé la connaissance dans la région et dans le monde à travers ses diverses initiatives innovantes en 2017.

Les évènements ont permis d'activer le partage de la connaissance ainsi que le développement de nouvelles méthodes et outils visant à mesurer les connaissances. Ils ont aussi développé des mécanismes et formulé des propositions qui ont contribué à faire avancer les connaissances à l'échelle mondiale.

Le lancement de l'indice mondial de la connaissance, le premier dans son genre au monde, dans le cadre du partenariat stratégique de la Fondation avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l'Arab Knowledge Project, a été l'une des initiatives mondiales les plus importantes. L'indice a souligné la connaissance en tant que concept complet qui couvre divers aspects de la vie humaine et des activités sociales, économiques et culturelles. Il joue actuellement un rôle essentiel dans la mesure et la conduite d'un développement humain complet et durable.

Pour promouvoir la connaissance dans le monde arabe et à l'échelle planétaire, la Fondation a également lancé l'alphabétisation dans le monde arabe lors du Sommet de la connaissance 2017, qui visait à apporter aux gens les compétences et les connaissances nécessaires pour répondre aux défis croissants que posent les nouvelles technologies. Cela était fait dans le but de garantir le droit à l'éducation à 30 millions d'Arabes âgés de moins de 18 ans, à l'horizon 2030, dans le monde arabe.

Pour la troisième année consécutive, la Fondation a organisé le Nobel Museum 2017 à Dubaï sous le thème « Le prix Nobel de physique : comprendre la matière ». La Fondation est la première organisation arabe à mener ce prestigieux évènement articulé autour de la connaissance dans le monde après avoir signé un accord de partenariat exclusif avec la Fondation Nobel.

Dans le cadre de ses efforts pour promouvoir la diffusion et la production de la connaissance dans la région et dans le monde, la Fondation a lancé masmoou.com, le plus grand projet de livre audio de la région édité par Qindeel Educational, la division pédagogique de la MBRF, pour offrir une vaste collection de livres électroniques dans tous les domaines et dans toutes les langues.

Soulignant son engagement envers la communauté et contribuant à la mise en oeuvre des directives du leadership éclairé qui soutient People with Determination, la Fondation a également lancé le livre des règles des Jeux paralympiques d'été en arabe, pour People with Determination, en collaboration avec le Comité international paralympique et le Club de Dubaï.

L'initiative Bil Arabi, lancée par la Mohammed bin Rachid Al Maktoum Knowledge Foundation pour la cinquième année consécutive, a connu une large diffusion des sites de réseaux sociaux à l'échelle planétaire, avec plus de 2,4 milliards de vues et d'interactions, aux côtés des évènements organisés par la Fondation pour célébrer la Journée internationale de la langue arabe, qui est fixée par les Nations unies au 18 décembre de chaque année dans l'optique d'améliorer la position de la langue arabe dans les langues du monde et d'encourager son utilisation dans les canaux de médias sociaux.

