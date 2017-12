1 000 000 $ - Le Lotto Max fait un millionnaire en Outaouais







MONTRÉAL, le 28 déc. 2017 /CNW Telbec/ - M. Kirk Kelly, de l'Outaouais, a remporté un lot de 1 000 000 $ au tirage du Lotto Max du 22 décembre.

En bref

Loterie : Lotto Max

Lot remporté : 1 000 000 $

Catégorie : Maxmillions

Date du tirage : 22 décembre 2017

Lieu de résidence du gagnant : Outaouais

Détaillant vendeur : Dépanneur Le Spot (21, rue Principale, Gatineau )

) Ce détaillant recevra un lot de 10 000 $, équivalant à 1 % du gain.

Centre de réclamation : siège social de Loto-Québec, Montréal

Faits saillants

M. Kirk Kelly s'adonne à la loterie depuis 30 ans, mais n'avait jamais gagné un montant plus élevé que 90 $.

s'adonne à la loterie depuis 30 ans, mais n'avait jamais gagné un montant plus élevé que 90 $. Client régulier du dépanneur où il a fait l'achat de son billet de Lotto Max, il s'y est rendu pour le faire valider. Au moment où le commis lui répétait qu'il venait de remporter un million de dollars, la conjointe de l'employé, qui était aussi sur place, lui a fait une accolade chaleureuse.

Abasourdi, il est retourné à la maison pour réveiller sa femme et l'une de ses filles en leur annonçant, en larmes, la grande nouvelle.

Avec ce montant, il souhaite notamment payer les futures études universitaires de ses quatre enfants et il prévoit prendre sa retraite plus tôt que prévu pour se consacrer à deux projets d'affaires personnels.

Le paiement de lots de loterie dans les salons de jeux et les casinos

Les gagnants à la loterie peuvent réclamer leurs lots au Salon de jeux de Trois-Rivières ainsi qu'à celui de Québec, en plus des bureaux de Montréal et de Québec. Il est également possible de faire une réclamation aux casinos de Montréal, du Lac-Leamy, de Charlevoix et de Mont-Tremblant. Tous les détails se trouvent sur la page Vous avez gagné? du site des Loteries.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. Du 1er janvier au 27 décembre 2017, Loto-Québec a versé 107 lots de 1 000 000 $ ou plus et fait 132 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie! et Grande Vie ont permis à 29 chanceux de mettre la main sur une rente à vie.

