Fortis Inc. célèbre un jalon important - 30 ans à la Bourse de Toronto







ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 28 déc. 2017) - Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS)(NYSE:FTS), établie à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), célèbre sa trentième année à la Bourse de Toronto (la « TSX »). Fortis a fait son entrée à la TSX le 29 décembre 1987 : ce jour-là, chaque action ordinaire de Newfoundland Light & Power Co. Limited avait été échangée contre une action ordinaire de la Société. C'est ainsi que Fortis est devenue la société mère de Newfoundland Light & Power Co. Limited, connue aujourd'hui sous le nom Newfoundland Power.

« À ses débuts, Fortis avait pour vision de repérer et de saisir les nouvelles occasions de croissance, explique Barry Perry, président et chef de la direction de Fortis. Nous pensions avoir la force de caractère et la diligence nécessaires pour étendre notre présence au-delà de Terre-Neuve-et-Labrador. Depuis, nous avons connu un essor important : nous faisons maintenant partie des géants nord-américains du secteur réglementé de l'électricité et du gaz, avec une capitalisation boursière de près de 20 milliards de dollars. »

M. Perry affirme que les premiers efforts ont mené à la croissance des activités de la Société au Canada, grâce à des acquisitions à l'Île-du-Prince-Édouard, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, ce qui a fait de Fortis le plus grand fournisseur privé de services publics du secteur réglementé de l'électricité et du gaz au pays. La Société a aussi élargi sa présence en s'installant aux îles Caïmans, aux îles Turks et Caicos et au Belize, dans les Caraïbes.

« Depuis cinq ans, Fortis s'est bien implantée aux États-Unis; elle exerce ses activités dans neuf États américains. La Société continue d'honorer sa vision, qui consiste à générer de la valeur et de la croissance pour les actionnaires, tout en offrant des services d'électricité et de gaz sécuritaires, fiables et économiques à plus de trois millions de clients. » Fortis est maintenant le quinzième fournisseur privé de services publics en Amérique du Nord sur le plan de la valeur d'entreprise.

Depuis 1987, son actif est passé de 390 millions à 47 milliards de dollars canadiens. Le cours initial de l'action de la Société à la TSX était de 4,69 $, contre 46,00 $ le 27 décembre 2017, ce qui représente un rendement total pour les actionnaires de plus de 3 850 % sur cette période.

« La Bourse de Toronto félicite Fortis, véritable fleuron canadien, pour l'atteinte de cette étape remarquable, déclare Nick Thadaney, président et chef de la direction, Marchés boursiers mondiaux, Groupe TMX. Nous sommes fiers de nous associer avec des entreprises de tout le pays et du monde entier pour soutenir leurs aspirations de croissance et les aider à atteindre leurs objectifs d'affaires et à façonner l'avenir. La TSX sera heureuse de répondre aux besoins de Fortis et de ses investisseurs pour les 30 prochaines années et plus. »

Au départ, Fortis était inscrite à la cote de la Bourse de Toronto et de la Bourse de Montréal. En 2005, la Société a annoncé le fractionnement de ses actions ordinaires (quatre pour une), vu la forte croissance de l'action, ce qui a fait augmenter le nombre d'actions négociables.

En octobre 2016, Fortis s'est inscrite à la cote de la Bourse de New York (la « NYSE »), en plus de la TSX. La Société est reconnue pour offrir de la valeur à ses actionnaires : elle compte 44 années consécutives d'augmentations de dividende sur les actions ordinaires.

Dans le rapport aux actionnaires de 1987, le président fondateur et chef de la direction, feu Angus Bruneau, Ph. D., soulignait que fortis signifie « force physique » en latin. Selon lui, son objectif d'avenir était que Fortis devienne aussi synonyme de la force de sa tradition, de sa gestion, de son engagement, de son service et de sa réussite.

« Trente ans plus tard, ces objectifs et ces valeurs sont toujours au coeur des affaires de Fortis. Même si nos activités s'étendent désormais dans toute l'Amérique du Nord, notre siège social est demeuré à Terre-Neuve-et-Labrador, ce dont nous sommes fiers. D'ailleurs, je crois que nos fondateurs seraient très fiers de Fortis aujourd'hui », se réjouit M. Perry.

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l'électricité et du gaz, forte d'un actif d'environ 47 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2017. Ses 8 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com, le www.sedar.com ou le www.sec.gov.

Communiqué envoyé le 28 décembre 2017 à 17:33 et diffusé par :