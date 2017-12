1 000 000 $ - Un Montréalais devient millionnaire grâce au Lotto Max!







MONTRÉAL, le 28 déc. 2017 /CNW Telbec/ - M. Hollis Baptiste, de Montréal, a remporté un lot de 1 000 000 $ au tirage du Lotto Max du 22 décembre.

En bref

Loterie : Lotto Max

Lot remporté : 1 000 000 $

Catégorie : Maxmillions

Date du tirage : 22 décembre 2017

Lieu de résidence du gagnant : Montréal

Détaillant vendeur : Marché Fruiterie Cité (7427, avenue Harley, Montréal)

Ce détaillant recevra un lot de 10 000 $, équivalant à 1 % du gain.

Centre de réclamation : siège social de Loto-Québec, Montréal

Faits saillants

M. Hollis Baptiste est arrivé à Montréal il y a 40 ans et il joue à la loterie depuis.

est arrivé à Montréal il y a 40 ans et il joue à la loterie depuis. Adepte du Lotto 6/49 et du Lotto Max, le plus gros montant qu'il avait gagné jusqu'à maintenant avec des jeux de hasard était de 200 $.

En vérifiant lui-même son billet à la maison, il a rapidement compris qu'il avait remporté un des 30 Maxmillions qui étaient en jeu pour le tirage du 22 décembre.

Sous le choc, il s'est tout de suite empressé de contacter une de ses filles pour lui apprendre la bonne nouvelle.

Il prévoit placer ce montant d'argent, le temps de réfléchir sagement à ce qu'il en fera.

Le paiement de lots de loterie dans les salons de jeux et les casinos

Les gagnants à la loterie peuvent réclamer leurs lots au Salon de jeux de Trois-Rivières ainsi qu'à celui de Québec, en plus des bureaux de Montréal et de Québec. Il est également possible de faire une réclamation aux casinos de Montréal, du Lac-Leamy, de Charlevoix et de Mont-Tremblant. Tous les détails se trouvent sur la page Vous avez gagné? du site des Loteries.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. Du 1er janvier au 27 décembre 2017, Loto-Québec a versé 107 lots de 1 000 000 $ ou plus et fait 132 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie! et Grande Vie ont permis à 29 chanceux de mettre la main sur une rente à vie.

