Le magasinage des Fêtes se poursuit en janvier

Les cartes-cadeaux stimulent le recommerce après les Fêtes, selon un sondage

MISSISSAUGA, ON, le 28 déc. 2017 /CNW/ - Les marchands canadiens peuvent s'attendre à une hausse des clients qui utilisent des cartes-cadeaux au cours des semaines à venir, selon un nouveau sondage. En effet, les résultats de ce deuxième sondage annuel d'opinion publique sur le recommerce après les Fêtes de FedEx Express Canada, une filiale de FedEx Corp. (NYSE : FDX), démontrent que 52 % des Canadiens planifient d'offrir une carte-cadeau à leurs amis et à leurs proches pendant les Fêtes.

Mené entre le 28 novembre et le 4 décembre 2017 auprès de 1 569 Canadiens, le sondage met également en lumière les intentions des clients pendant les semaines qui suivent les Fêtes (la période du recommerce). Alors que l'on prévoit que plus de la moitié des Canadiens donneront des cartes-cadeaux cette année, le sondage révèle également les faits suivants :

Les trois quarts des Canadiens qui planifient magasiner après les Fêtes (77 %) affirment vouloir profiter des rabais.

Près du tiers (28 %) ont également indiqué vouloir en profiter pour acheter le cadeau qu'ils auraient aimé, mais qu'ils n'ont pas reçu pendant les Fêtes.

Les Canadiens de 18 à 34 ans sont plus susceptibles de magasiner après les Fêtes (59 %).

« Après des semaines de réflexion et d'achats pour faire plaisir à leurs proches, les Canadiens profitent de la période du recommerce pour se gâter, explique Lisa Lisson, présidente de FedEx Express Canada. Les cartes-cadeaux permettent aux marchands canadiens de faire de bonnes affaires jusqu'au Nouvel An, les consommateurs à la recherche de rabais étant plus susceptibles de magasiner pour trouver le cadeau de leur rêve. »

Magasinage en ligne en janvier - une possibilité de croissance pour les compagnies canadiennes

Alors que le magasinage en ligne est de plus en plus prisé par les Canadiens pour acheter leurs cadeaux, réclamer une carte-cadeau en ligne offre des possibilités de croissance aux marchands canadiens :

Plus de la moitié des personnes sondées (51 %) planifient réclamer leurs cartes-cadeaux à la fois en ligne et en magasin.

Seuls 8 % des répondants ont affirmé vouloir réclamer leurs cartes-cadeaux en ligne seulement.

33 % des Canadiens planifient d'utiliser leurs cartes-cadeaux dans le mois suivant leur réception.

Pour leurs achats en ligne, plus de la moitié des Canadiens (53 %) affirment que la politique de retour est un facteur décisionnel.

« Les Canadiens choisissent de magasiner en ligne cette année car cela leur permet, pendant cette période très occupée, de trouver le cadeau parfait de manière simple et commode, poursuit Lisa Lisson. Nous pensons que les Canadiens qui attendent pour réclamer leurs cartes-cadeaux trouveront que le magasinage en ligne est une bonne façon de se récompenser après les Fêtes. »

Sondage sur le magasinage en ligne de FedEx Express Canada

Un sondage en ligne a été effectué entre le 28 novembre et le 4 décembre 2017 auprès d'un échantillon représentatif de 1 569 adultes canadiens, choisis au hasard, inscrits au Forum Angus Reid. À titre de comparaison, la marge d'erreur d'un échantillon aléatoire de cette taille est de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été statistiquement pondérés conformément aux données du recensement sur la scolarité, l'âge, le sexe et la région, de façon à assurer un échantillonnage représentatif de la population adulte du Canada. Les écarts dans les totaux ou entre les totaux sont dus à l'arrondissement.

