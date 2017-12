Suspension de la négociation par l'OCRCVM - N

Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») , établie à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), célèbre sa trentième année à la Bourse de Toronto (la « TSX »). Fortis a fait son entrée à la TSX le 29 décembre 1987 : ce jour-là, chaque action ordinaire...

Placements Vanguard Canada Inc. a communiqué aujourd'hui les montants finaux de distributions au mois de décembre 2017 concernant les FNB Vanguard énumérés ci-dessous inscrits à la Bourse de Toronto . Les détenteurs de parts inscrits au 29 décembre...

Exploration Azimut Inc. ("Azimut") annonce la clôture d'un placement privé sans courtier pour un montant brut totalisant 1 550 000 $. Le placement consiste en l'émission de 3 100 000 actions ordinaires accréditives à un prix de 0,50 $ par action....

Reprise des négociations pour : Société : SYNSTREAM ENERGY CORP. Symbole à la Bourse de croissance TSX : SHM Reprise (HE) : 08 h 00 vendredi le 29 décembre, 2017 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les...