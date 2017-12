Une nouvelle directrice générale et registratrice à l'Office ontarien du secteur des condominiums







TORONTO, le 28 déc. 2017 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Office ontarien du secteur des condominiums (OOSC) est heureux d'annoncer la nomination de Mme Robin Dafoe au poste de directrice générale et registratrice de l'OOSC.

« Robin a joué un rôle crucial dans le développement de l'OOSC au cours de l'année qui vient de s'écouler, à titre de directrice générale et registratrice intérimaire », commente M. Tom Wright, président du conseil. « Dans le cadre de ses fonctions, elle a su fournir un leader stratégique efficace afin d'assurer le lancement réussi de l'Office et de superviser la mise en oeuvre du premier service de règlement de différends en ligne en Ontario, le Tribunal de l'autorité du secteur des condominiums (TASC). Nous sommes convaincus que sous la direction de Robin, l'Office et le Tribunal continueront d'offrir leurs précieux services et ressources, tandis que l'OOSC se concentre sur l'excellence de son service, l'innovation et l'adoption de nouvelles approches pour répondre aux besoins des communautés condominiales. »

Dans son nouveau poste de directrice générale et registratrice, Mme Dafoe supervisera les fonctions et services clés de l'OOSC. Sa principale responsabilité consistera à veiller à ce que l'OOSC possède l'expertise et le leadership nécessaires pour desservir les communautés condominiales de l'Ontario en fournissant des services comme de l'information et des outils d'auto-assistance en ligne, une formation des administrateurs de condominiums et des services de règlement des différends par l'intermédiaire du TASC.

Au cours de la dernière année, Mme Dafoe a également agi à titre de directrice générale et registratrice intérimaire à l'Office ontarien de réglementation de la gestion des condominiums (l'OORGC), assurant le lancement réussi de cette toute nouvelle autorité administrative.

Mme Dafoe compte plus de 20 années d'expérience dans la fonction publique de l'Ontario, au sein de différents ministères et organismes fédéraux où sa solide orientation stratégique et ses compétences en leadership collaboratif ont contribué à l'amélioration des programmes et services pour répondre aux besoins des clients. Elle a été directrice des politiques internes et des relations avec les tribunaux au ministère du Procureur général, où elle a travaillé avec les cadres de la justice administrative dans trois regroupements de tribunaux différents afin de les soutenir dans l'atteinte de leurs objectifs de modernisation. Avant cela, elle a été directrice de la mise en oeuvre à l'Ordre des métiers de l'Ontario, un nouvel organisme de réglementation consacré à l'apprentissage et aux attestations professionnelles en Ontario.

Robin Dafoe détient une maîtrise en droit de l'Osgoode Hall Law School, une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business, ainsi qu'un baccalauréat ès arts en droit et en psychologie de l'Université Carleton.

À propos de l'OOSC

L'Office ontarien du secteur des condominiums (OOSC) est une société à but non lucratif créée pour améliorer la vie en condominium en Ontario. Les services inclus des renseignements faciles à utiliser pour aider les propriétaires et les résidents à comprendre leurs droits et leurs responsabilités; la formation obligatoire pour les administrateurs de condominiums; et des ressources pour aider les propriétaires de condominiums et les résidents à résoudre les problèmes communs. L'OOSC se concentre sur la protection du consommateur et le soutien des communautés condominiales saines à travers l'Ontario. L'OOSC c'est la source fiable pour trouver de l'information, de la formation, le règlement des différends et d'autres services pour améliorer la vie en condominium.

Le Tribunal de l'autorité du secteur des condominiums (TASC), qui aide à résoudre et à statuer sur des conflits liés à la vie en copropriété, est le premier service de règlement de différends en ligne en Ontario.

Rendez-vous à l'adresse www.condoauthorityontario.ca pour obtenir plus d'informations.

