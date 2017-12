Un nouveau directeur général et registrateur à l'Office ontarien de réglementation de la gestion des condominiums (OORGC)







TORONTO, le 28 déc. 2017 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Office ontarien de réglementation de la gestion des condominiums (OORGC) est heureux d'annoncer la nomination de M. Ali Arlani au poste de directeur général et registrateur de l'Office, à compter du 15 janvier 2018.

« Ali, qui a depuis longtemps fait ses preuves à titre de dirigeant principal, assure donc un leadership très appréciable à l'Office nouvellement mis sur pied », affirme M. Aubrey Leblanc, président de l'OORGC. « Avec plus de 20 années d'expérience en direction dans le secteur public, Ali est connu pour son éthique du travail axée sur les résultats, ainsi que pour son engagement en matière de modernisation, ayant supervisé trois tribunaux provinciaux. Nous sommes convaincus qu'il sera un dirigeant fort utile à l'OORGG, qui entame justement son mandat qui consiste à renforcer la profession de la gestion des condominiums et à donner confiance aux propriétaires de condominiums quant à ceux qui gèrent leur investissement. »

En tant que directeur général et registrateur de l'Office, M. Arlani continuera de s'appuyer sur l'expertise et le leadership de l'organisation afin de fournir des services d'octroi de licences et d'éducation au secteur de la gestion des condominiums.

M. Arlani a occupé pendant cinq ans le poste de sous-procureur général adjoint à la Division des relations avec les organismes et les tribunaux du ministère du Procureur général. Pendant ces années, il a veillé à la surveillance et à la responsabilisation de dix organismes opérationnels, réglementaires et consultatifs, ainsi que de trois groupes de tribunaux d'arbitrage. Avant d'occuper ce poste, M. Arlani a été directeur général aux Tribunaux de l'environnement et de l'aménagement du territoire Ontario, où il a assumé la responsabilité de la réorganisation des tribunaux et la mise en oeuvre de normes de service.

M. Arlani a reçu en carrière de nombreux prix, dont le prix d'excellence du service, un prix de l'Ontario Building Officials Association et le prix du Commissaire à l'environnement de l'Ontario. Étudiant au programme des cadres du secteur public de l'Université Queen's en 2001, il a obtenu un doctorat en génie de l'Université Concordia et un baccalauréat en commerce de l'Université de Téhéran.

L'OORGC tient à remercier Mme Robin Dafoe, qui, dans ses fonctions de directrice générale et registratrice intérimaire, a dirigé le lancement réussi de l'organisme.

Pour en savoir plus sur l'OORGC et ses services, veuillez consulter le www.cmrao.ca.

À propos de l'OORGC

L'Office ontarien de réglementation de la gestion des condominiums (OORGC) est entré en service le 1er novembre 2017. Établi en vertu de la Loi sur les services de gestion de condominiums, 2015 (LSGC), l'OORGC a pour mandat de protéger les propriétaires de condominiums en mettant en place des normes et en contrôlant l'octroi de licences obligatoires aux gestionnaires de condominiums et aux entreprises de gestion de condominiums. Cette organisation à but non lucratif a pour source de revenus les droits de licence payés par le secteur de la gestion des condominiums et est régie par un conseil d'administration indépendant. À titre d'autorité administrative établie en vertu de la loi par le gouvernement de l'Ontario, l'OORGC est tenu de faire rapport sur ses activités au ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs (MSGSC).

