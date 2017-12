Près de 195 000 portions remises - La Protection de la faune du Québec vient en aide aux plus démunis en donnant 14 594 kg de nourriture aux banques alimentaires







QUÉBEC, le 28 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Les agents de protection de la faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de toutes les régions du Québec ont remis cette année 194 587 portions de viande et de poisson aux banques alimentaires des différentes régions du Québec, soit pas moins de 14 034 kg de viande de gibier et 560 kg de poisson.

Ces portions proviennent des saisies réalisées dans le cadre des interventions des agents sur le territoire. La nourriture a été redistribuée directement dans les régions où elle a été saisie, plus précisément aux banques alimentaires qui les redonnent aux personnes démunies.

Bien que le braconnage soit un geste illégal et répréhensible, les agents de protection de la faune du Ministère sont fiers de pouvoir contribuer, à leur façon, à regarnir les tables des moins fortunés tout au long de l'année, particulièrement au cours de la période des Fêtes pendant laquelle les besoins sont grands.

Collaboration de la population

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191, par Internet au mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage/ ou au bureau de la protection de la faune le plus près (mffp.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-faune.jsp). L'information demeure confidentielle.

En 2017, la Protection de la faune du Québec célèbre son 150e anniversaire, ce qui en fait le plus vieux corps d'agents et d'agentes de protection de la faune au Canada. Pour en savoir davantage sur ceux et celles qui protègent fièrement notre patrimoine faunique, consultez le http://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/protection-de-faune/ et les réseaux sociaux :

Source :

Nicolas Bégin

Porte-parole

Direction des communications

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 627-8609, poste 3021

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

