Région de l'Abitibi-Témiscamingue - Modification de la période de pêche pour le sanctuaire Decelles (Rapide 16 situé dans la zone de pêche 13 ouest)







ROUYN-NORANDA, QC, le 28 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que la pêche est ouverte jusqu'au 31 mars 2018 et du 15 juin au 31 mars pour les années subséquentes dans le secteur décrit ci-dessous du sanctuaire Decelles, communément appelé Rapide 16. Cette modification permettra l'ouverture de la pêche d'hiver pour ce secteur :

Réservoir Decelles (Rapide 16) : La partie comprise entre trois droites perpendiculaires au courant sur la rivière des Outaouais et reliant deux rives opposées; la première droite constituant la limite est relie les points 47°46'54.4'' N., 77°53'22.5''O. et 47°46'43.9''N., 77°53'24.3''O.; la seconde droite constituant la limite nord-ouest relie les points 47°46'49.6''N., 77°56'37.6''O. et 47°46'39.7''N. 77°56'07.6''O.; et finalement une troisième droite constituant la limite sud-ouest relie les points 47°46'19,0''N., 77°57'05.1''O. et 47°46'07.3''N., 77°56'51.7''O. Canton Jourdan

Cette modification s'applique à toutes les espèces. Toutes les autres obligations réglementaires demeurent inchangées, notamment les limites de prise et de longueur.

Pour plus de détails à ce sujet, consultez le site http://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-peche/index.asp

Collaboration des citoyens

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191 ou en ligne à l'adresse suivante : http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage/index.jsp . Ce service est gratuit et confidentiel. La préservation du patrimoine faunique est l'affaire de tous et nous devons y porter une attention particulière.

