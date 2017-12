Fêtez le Nouvel An en toute sécurité







OAKVILLE, ON--(Marketwired - 28 décembre 2017) - Tandis que les Canadiens se préparent à fêter le Nouvel An, MADD Canada et Allstate du Canada, compagnie d'assurance, tiennent à rappeler à tous l'importance de planifier un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison.

«?Une célébration peut tourner à la tragédie dans l'espace d'un moment lorsqu'une personne conduit sous l'emprise d'alcool ou de drogues, avertit Patricia Hynes-Coates, présidente nationale de MADD Canada. Ne prenez pas de chances?; prenez plutôt le temps de planifier un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison.?»

Que vous soyez invité ou hôte, ces quelques petits conseils pourraient vous aider à partir le Nouvel An du bon pied.

Invité :

Prenez un Uber, un taxi ou le transport en commun.

Désignez un conducteur.

Passez la nuit.

Hôtes :

Assurez-vous d'offrir un bon choix de nourriture et de boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool. Si vous cherchez des idées de boissons sans alcool, n'hésitez pas à consulter les produits de notre commanditaire Hill Street Beverage Company qui offre une belle gamme de bières, vins, champagnes et mocktails sans alcool.

Servez la boisson vous-même afin d'être en mesure de surveiller la consommation de vos invités.

Ne servez pas d'alcool à une personne intoxiquée.

Renseignez-vous pour savoir comment vos invités ont l'intention de rentrer à la maison et quels sont ceux qui ont l'intention de conduire.

Utilisez l'application Uber pour faire venir un chauffeur où ayez le numéro de téléphone des services de taxi à portée de main.

Soyez prêt à héberger vos invités au besoin.

Cessez de servir l'alcool bien avant la fin de la soirée.

Finalement, MADD Canada et Allstate du Canada encouragent les automobilistes à faire attention aux autres conducteurs et à faire le 911 s'ils croient voir un chauffard aux facultés affaiblies. C'est un simple appel qui pourrait sauver une vie?!

«?Allstate du Canada et ses agents partout au Canada se joignent à MADD Canada pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous, exclame Ryan Michel, président et PDG, Allstate du Canada. Partons 2018 du bon pied en veillant à ce que la conduite avec facultés affaiblies ne fasse pas partie de nos célébrations.?»

Peu importe la façon dont vous entendez célébrer les Fêtes cette année, n'oubliez surtout pas de planifier un moyen sobre de rentrer à la maison. Prenez un Uber, un taxi ou le transport collectif, choisissez un conducteur désigné ou soyez prêts à passer la nuit chez vos hôtes. Si vous cherchez un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison en un clic, nous vous invitons à utiliser l'application officielle de transport désigné de MADD Canada pour faire venir une voiture Uber. Visitez https://www.uber.com/partner/fr-ca/madd-canada/ pour de plus amples renseignements.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l'alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec facultés affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

À propos d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance

Allstate du Canada, compagnie d'assurance est un chef de file parmi les producteurs et les distributeurs de produits d'assurance auto et habitation et est au service des Canadiens depuis 1953. Nous mettons tout en oeuvre pour que non seulement nos clients, mais aussi nos employés soient en «?bonnes mains »MD, comme en fait foi notre présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour une cinquième année de suite. Allstate du Canada est une entreprise socialement responsable qui soutient de nombreux organismes sans but lucratif, notamment MADD Canada, Centraide, et Jeunes entreprises. Pour tout savoir au sujet d'Allstate du Canada, consultez www.allstate.ca.

Communiqué envoyé le 28 décembre 2017