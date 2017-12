Le Stars Allianz 5A Index publie les classements des indices complets et ceux des indicateurs potentiels de la valeur commerciale des stars du sport chinois en 2017







PÉKIN, 28 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Le Stars Allianz 5A Index - 2017 Chinese Sports Stars Commercial Value Index (indice de la valeur commerciale des vedettes du sport chinois) a récemment été lancé grâce au soutien de My Dream Fund sous l'égide de la Fondation d'assistance à la jeunesse en Chine.

Stars Allianz Online Sports & Culture Media Co. Ltd. (« Stars Allianz ») a assemblé l'indice de Stars Allianz 5A sur la base de l'écosystème 5A, lequel a été créé par l'analyse et la comparaison d'une quantité massive de données tirées d'une base de mégadonnées. Cette base de données associe les observations provenant d'enquêtes de marché sur le long terme, effectuées par des professionnels spécialisés dans le sport, la science actuarielle, la recherche de données et la modélisation mathématique, de même que le marketing avec les résultats de recherche et de classification.

Stars Allianz est un prestataire de services d'analyses complètes de données pour le secteur sportif en Chine ; il a été fondé par des professionnels du secteur sous la gouverne des autorités responsables du développement de l'industrie du sport dans le pays. La société est essentiellement engagée dans la création et le design de produits, les investissements, la gestion de projet et le développement commercial en relation avec le secteur des divertissements sportifs en Chine. Riche d'années d'expérience dans les études de marché, la société continue à tirer parti de son centre de ressources de haute qualité à mesure qu'elle étend sa présence en s'appuyant sur des capacités uniques lui permettant de distancer ses concurrentes.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/623039/Stars_Allianz.jpg

Communiqué envoyé le 28 décembre 2017 à 06:06 et diffusé par :