CAE rachètera jusqu'à 600 000 actions ordinaires dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités par voie d'une entente privée

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 déc. 2017) - (NYSE:CAE)(TSX:CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoit racheter aux fins d'annulation, au plus tard le 22 février 2018, jusqu'à 600 000 de ses actions ordinaires en vertu d'une entente privée entre CAE et un vendeur tiers sans lien de dépendance. Cet achat se fera en vertu d'un arrêté d'exemption d'offre publique de rachat émise par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario le 21 décembre 2017. Le prix que paiera CAE pour toute action ordinaire rachetée par voie d'une entente privée sera négocié par CAE et le vendeur, et il sera inférieur au prix des actions ordinaires de CAE à la bourse de Toronto (« TSX ») à la date d'achat. Les renseignements concernant l'achat, y compris la quantité d'actions ordinaires achetées et le prix total payé, figureront dans le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) au www.sedar.com une fois l'achat effectué.

Cet achat fait partie du programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de CAE, annoncé le 14 février 2017 et en vigueur le 23 février 2017, visant le rachat de jusqu'à 5 366 756 des actions ordinaires de CAE; programme qui permet des achats à l'extérieur des installations de la TSX en vertu d'arrêtés d'exemption émis par une autorité compétente en matière de valeur mobilière, y compris par voie d'ententes privées à un prix inférieur au prix courant du marché. Le nombre maximal d'actions ordinaires qui peuvent être rachetées par voie de toute entente privée ne peut dépasser 1 788 918, soit le tiers du nombre total d'actions ordinaires qui peuvent être rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions de CAE annoncé le 14 février 2017, visant le rachat de jusqu'à 5 366 756 des actions ordinaires de CAE. En supposant le rachat de 600 000 actions ordinaires, CAE aura racheté 38,7 % du nombre total d'actions ordinaires qui peuvent être rachetés dans le cadre de son programme de rachat.

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 8 500 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 120 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines déclarations énoncées dans ce communiqué sont des déclarations de nature prospective. Cela inclut, sans s'y limiter, toute déclaration liée aux résultats préliminaires, à l'orientation, aux stratégies, aux attentes, aux opérations planifiées ou aux futures actions, et toute autre déclaration qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs contiennent normalement des verbes au futur ou au conditionnel comme anticiper, croire, prévoir, s'attendre à et envisager. Les déclarations prospectives, de par leur nature, sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents, et sont fondées sur diverses hypothèses, tant générales que spécifiques, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement pour diverses raisons, y compris celles énoncées dans les registres de divulgation publique de CAE archivés auprès des autorités réglementaires en valeurs mobilières. Ainsi, nous ne pouvons pas garantir que les énoncés prospectifs se concrétiseront et nous vous avisons de ne pas vous fier outre mesure à ces énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué représentent nos attentes en date de la publication du présent communiqué et, par conséquent, peuvent changer après cette date. Sauf dans la mesure prévue par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

