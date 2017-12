Sondage de la Banque CIBC : Pour la huitième année consécutive, les Canadiens disent que la réduction des dettes est leur principale priorité financière de l'année à venir







Une vaste majorité des Canadiens reconnaissent qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs financiers, ce qui met en évidence la nécessité d'obtenir des conseils d'expert.

TORONTO, le 28 déc. 2017 /CNW/ - Alors qu'une hausse des taux d'intérêt est prévue au cours de la prochaine année et que l'endettement des ménages canadiens grimpe toujours, un nouveau sondage de la Banque CIBC (CM aux bourses de Toronto et de New York) révèle que la réduction des dettes demeure la principale priorité financière des Canadiens en 2018, cette priorité figurant en tête de liste dans le sondage annuel pour la huitième année consécutive. Les résultats du sondage montrent aussi que les placements et la croissance des avoirs augmentent en importance par rapport aux préoccupations financières plus immédiates.

« Bien que le remboursement des dettes demeure leur priorité absolue, les Canadiens reconnaissent qu'il est tout aussi important de se concentrer sur l'accroissement de l'épargne et de votre pécule », déclare Jennifer Hubbard, directrice générale, Planification financière et conseils, Banque CIBC, dans un nouveau rapport vidéo. « Alors que l'inflation est supérieure aux gains moyens et que nous risquons d'épuiser nos avoirs avant notre décès, il est essentiel de déterminer nos objectifs financiers à court et à long terme au moyen d'une stratégie financière complète qui établit le juste équilibre entre la réduction des dettes et la croissance de l'épargne. »

Principales conclusions du sondage :

25 % des Canadiens affirment que le remboursement des dettes est leur principale priorité financière pour 2018.

des Canadiens affirment que le remboursement des dettes est leur principale priorité financière pour 2018. Un Canadien sur cinq indique que la croissance des avoirs ( 13 % ) ou l'épargne-retraite ( 7 % ) constitue leur principale préoccupation pour l'année à venir.

) ou l'épargne-retraite ( ) constitue leur principale préoccupation pour l'année à venir. Les hommes sont presque deux fois plus susceptibles que les femmes d'accorder la priorité à la croissance des avoirs ( 17 % par rapport à 9 % , respectivement) et à l'épargne-retraite ( 9 % par rapport à 5 % , respectivement).

par rapport à , respectivement) et à l'épargne-retraite ( par rapport à , respectivement). Les deux tiers ( 67 % ) des répondants reconnaissent qu'ils devront mieux gérer leurs finances au cours de la nouvelle année.

) des répondants reconnaissent qu'ils devront mieux gérer leurs finances au cours de la nouvelle année. Seulement 16 % ont atteint leur principal objectif financier en 2017, et en ont établi un autre.

ont atteint leur principal objectif financier en 2017, et en ont établi un autre. Un peu plus d'un quart ( 26 % ) des répondants affirment qu'ils ont contracté de nouvelles dettes au cours de la dernière année, citant comme principales raisons la nécessité de gérer leurs dépenses courantes ( 32 % ) ou le fait d'avoir dû composer avec une urgence financière imprévue ( 22 % ).

) des répondants affirment qu'ils ont contracté de nouvelles dettes au cours de la dernière année, citant comme principales raisons la nécessité de gérer leurs dépenses courantes ( ) ou le fait d'avoir dû composer avec une urgence financière imprévue ( ). La moitié des Canadiens (51 %) regrettent de ne pas avoir remboursé une plus grande partie de leurs dettes lorsque les taux d'intérêt étaient si faibles.

« Nous savons tous à quel point il est difficile de respecter les résolutions du Nouvel An. C'est pourquoi, lorsqu'il est question de vos finances, il faut établir des objectifs de façon intelligente, c'est-à-dire qu'ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, temporellement définis et, surtout, réalistes », souligne Mme Hubbard. « Épargner et gérer vos dettes sont deux facteurs essentiels pour votre santé financière globale. »

Ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas

En vue d'atteindre leurs objectifs financiers de l'an dernier, environ la moitié des Canadiens (46 %) ont indiqué qu'ils avaient diminué leurs dépenses liées à des articles non essentiels et près du tiers (31 %) ont établi un budget pour leur ménage. Pourtant, seulement 16 % ont réalisé leur priorité financière.

À l'approche de 2018, plus de la moitié (55 %) des répondants prévoient de réduire leurs dépenses non essentielles et plus du tiers (36 %) établiront un budget. Fait encourageant, dans le sondage de cette année, deux fois plus de Canadiens que l'an dernier indiquent qu'ils établiront un fonds d'urgence et qu'ils accorderont la priorité à l'épargne en mettant en place des transferts automatiques dans un compte d'épargne ou de placement; 27 % et 23 % respectivement, comparativement à 13 % et 12 % l'an dernier.

« Le fait de verser régulièrement des sommes dans un fonds d'urgence constitue une façon intelligente non seulement de diminuer la dépendance à l'égard de l'endettement, mais également d'accroître l'épargne, qui peut alors être utilisée en vue d'atteindre d'autres objectifs financiers en un ou deux ans, ou plus », indique Mme Hubbard.

Un sondage récent de la Banque CIBC révélait que les Canadiens reconnaissent qu'ils doivent épargner davantage et qu'ils pourraient épargner en moyenne 360 $ de plus chaque mois, mais la plupart (64 %) manquent de discipline pour y parvenir.

« Même s'il est essentiel de rembourser les dettes à intérêt élevé en premier lieu, un élément important pour la prochaine année sera la rapidité avec laquelle les Canadiens pourront accorder la priorité à l'épargne et mettre en place des transferts réguliers et automatiques en vue d'atteindre leurs objectifs - qu'il s'agisse d'accélérer le remboursement des dettes ou d'épargner en vue de la retraite », affirme Mme Hubbard.

Comme indiqué dans un rapport antérieur de la Banque CIBC, pour de nombreux répondants, la décision revient à déterminer si l'attrait émotionnel lié au fait de ne plus avoir de dettes mettra leur retraite en péril.

« Les taux d'intérêt étant toujours si faibles, le fait d'avoir mis en place une stratégie de placement solide peut vous aider à choisir d'investir d'une façon qui vous permette de tirer le maximum de votre argent et qui augmente votre valeur nette globale », ajoute-t-elle.

Cinq façons de réaliser vos priorités financières :

Prenez en note vos revenus et vos dépenses. Le fait d'avoir une idée précise de votre situation financière peut révéler certaines surprises et vous mettre dans le bon état d'esprit. Gérez judicieusement les dettes à intérêt élevé. Remboursez vos dettes à intérêt élevé ou consolidez vos dettes en un seul prêt à un taux d'intérêt moins élevé. Une fois vos dettes remboursées, transformez ce paiement mensuel en épargne. Pensez-y à deux fois avant de dépenser. Comprenez bien vos besoins et vos désirs. Commencez par vos dépenses essentielles : logement, alimentation, transport, vêtements, éducation et soins de santé. Portez ensuite votre attention sur des façons de respecter (ou de diminuer) vos dépenses discrétionnaires, comme les divertissements, les voyages ou les repas au restaurant. Commencez à épargner dès maintenant - et de façon automatique. Engagez-vous à épargner, ne serait-ce qu'une petite somme, et « payez-vous en premier » en mettant en place un transfert automatique le jour même du dépôt de votre chèque de paie. Pour vous donner un coup de pouce additionnel, versez ces fonds dans un CELI, un REEE ou un REER afin de profiter de toute subvention gouvernementale ou d'économies d'impôt. Obtenez l'avis d'un expert. Discutez avec un conseiller de la Banque CIBC de l'établissement d'un budget et d'une stratégie financière qui permettront de déterminer vos objectifs à court et à long terme comme le remboursement des dettes, ou encore l'épargne en vue de vacances de rêve ou de la retraite. Cela pourrait vous aider à mettre en place des mesures réalistes de façon à pouvoir réaliser des progrès concrets à l'égard de vos objectifs.

PRINCIPALES CONCLUSIONS DU SONDAGE :

Principal objectif financier des Canadiens, par année :



2018 2017 2016 Réduire ou éliminer les dettes 25 % 28 % 26 % Payer les factures ou joindre les deux bouts 15 % 16 % 18 % Faire croître mes avoirs et mes placements 13 % 11 % 7 % Épargner pour des vacances ou un voyage 8 % 8 % 8 % Épargner pour la retraite 7 % 6 % 8 % Acheter ou rénover une maison ou épargner en vue de le faire 6 % 6 % 6 % Acheter un véhicule ou épargner pour un tel achat ou un autre achat important 4 % 4 % 4 % Constituer un fonds d'épargne d'urgence 4 % 3 % 4 % Autre priorité / Je ne sais pas 5 % 6 % 6 % Je n'ai pas d'objectif cette année ou je n'en établirai pas 9 % 10 % 11 %

À propos du sondage de 2018 sur les priorités financières :

Du 11 au 12 décembre 2017, un sondage en ligne a été mené auprès de 1 524 adultes canadiens choisis au hasard parmi les personnes inscrites au Forum Angus Reid. La marge d'erreur, qui mesure la variabilité d'échantillonnage, est de ± 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés statistiquement en fonction du niveau de scolarité, de l'âge, du sexe et de la région (et, au Québec, de la langue), d'après les données du recensement, afin que l'échantillon soit représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. Les écarts entre les totaux sont attribuables à l'arrondissement des données.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre/ ou en nous suivant sur LinkedIn (www.linkedin.com/company/cibc), Twitter @BanqueCIBC, Facebook (www.facebook.com/CIBC) et Instagram @CIBCMaintenant.

