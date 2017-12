TRIGO stimule l'initiative « Fabriquer en Inde » dans l'aérospatiale







Le groupe TRIGO a lancé son programme de développement du pôle aérospatial en collaboration avec la Confédération de l'industrie indienne (CII) pour améliorer les normes de qualité et la production des petites et moyennes entreprises indiennes.

Ce programme de 18 mois a pour objectif d'aider les nouveaux acteurs de l'économie indienne issus de nombreux secteurs différents à pénétrer sur le marché de l'aérospatiale, tout en guidant et en développant les entreprises qui contribuent actuellement à ce secteur extrêmement exigeant. Ce projet sera organisé par la CII et exécuté par TRIGO.

Le programme a officiellement débuté le 18 décembre 2017 avec des ateliers interactifs servant à expliquer la structure, le calendrier des activités et les contenus techniques aux participants.

L'objectif principal du programme de pôle est de construire les capacités essentielles qui sont nécessaires pour pénétrer sur le marché de l'aérospatiale, à savoir :

Sensibiliser aux normes de qualité et aux attentes de l'industrie aérospatiale

Préparer aux certifications et systèmes ISO/AS

S'attaquer aux problèmes de qualité grâce à des plans d'action communs ou individuels

Améliorer la connaissance des processus spéciaux pertinents pour le secteur

Les entreprises participantes seront placées dans trois groupes différents, en fonction de leur niveau de certification actuel.

« C'est une journée des plus stimulantes pour la CII et TRIGO mais, qui plus est, pour le marché aérospatial indien. Ce programme nous permet d'ouvrir des portes habituellement fermées à différentes entreprises dans tout le le pays, et il offre une chance unique de participer à l'industrie aérospatiale en plein essor », a déclaré Emmanuel Marquis, vice-président exécutif du secteur d'activité de l'aérospatiale et du transport lourd chez TRIGO.



SECTEUR D'ACTIVITÉ DE L'AÉROSPATIALE

TRIGO Aerospace fait office de « centre unique sur les voies aériennes de qualité » en fournissant des solutions complètes dans les principales unités d'assemblage aéronautique et les sites des fournisseurs en Europe, Asie et Amérique du Nord. Dans cette optique, la branche emploie plus de 800 personnes, concrètement des ingénieurs experts et des techniciens de qualité. En tirant parti de l'éventail d'expertise de l'entreprise dans les industries automobiles et aéronautiques, TRIGO Aerospace a développé une solution extrêmement sophistiquée, conçue pour répondre rapidement aux défis en termes de qualité les plus difficiles que rencontre la chaîne d'approvisionnement aérospatiale à l'échelle mondiale.

À PROPOS DU GROUPE TRIGO

Fondée en 1997, TRIGO est une entreprise internationale qui fournit des solutions opérationnelles de gestion de la qualité d'exploitation dans le domaine de la fabrication, notamment dans les industries automobiles et aéronautiques. Grâce à son équipe de plusieurs milliers de professionnels, présents dans plus de 20 de pays sur quatre continents, TRIGO offre un portefeuille complet de services d'assurance qualité, qui vont de l'inspection à l'audit spécialisé, en passant par le conseil et la formation.



