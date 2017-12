Conference Series organise des rencontres articulées autour de la santé : un endroit incontournable pour les médecins et les professionnels de la médecine







LONDRES et SINGAPOUR, 28 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Agissant pour une noble cause, celle de travailler au coude-à-coude avec les associations médicales et sanitaires dans leur lutte contre les épidémies, et pour leur donner les connaissances nécessaires sur les nouvelles tendances en matière de soins de santé et assurer la formation continue, Conference Series organise des conférences médicales et de soins en Amérique, Europe et Asie avec plus de 1 000 sociétés scientifiques. Figurant parmi les plus grands spécialistes mondiaux de l'organisation de conférences scientifiques et médicales, d'évènements commerciaux et d'expositions grand public, sur les plans nationaux et internationaux, dans différents secteurs verticaux et horizontaux comme le médical, le pharmaceutique, l'ingénierie, les sciences, la technologie et les affaires, Conference Series attire plus de 50 millions de visiteurs et, plus concrètement, plus de 25 000 visiteurs uniques par conférence et plus de 75 000 pages consultées pour chaque conférence qui aideraient à quantifier la visibilité de la recherche et de la biographie de nos présentateurs auprès des communautés en ligne et leur permettraient d'être reconnus dans le monde entier.

S'exprimant à cette occasion, le Dr Srinubabu Gedela a ajouté qu'avec le soutien de l'industrie et des universités, le groupe OMICS et ses filiales sont en mesure de programmer 3 000 évènements mondiaux annuels dans 40 pays en 2018. Les conférences articulées autour de la santé sont des évènements significatifs, qui rassemblent un mélange unique et international de grandes et moyennes entreprises de recherche et de diagnostic médicaux et cliniques, des universités de premier plan et des institutions de recherche médicale. Il a qualifié ces conférences de plateforme idéale pour partager des expériences et stimuler des collaborations entre l'industrie et le milieu universitaire.

Cette année, les rencontres annuelles de Conference Series présentent de nouvelles pistes pour le transfert, la commercialisation et le marketing des technologies à l'occasion de toutes les grandes réunions annuelles. Les nouvelles entreprises et les entrepreneurs en herbe peuvent présenter des allocutions et exposer leurs produits et services pour attirer l'exposition bien visible des meilleurs acheteurs, fournisseurs et investisseurs de l'industrie.

Le Dr Srinubabu Gedela a ajouté à cet égard : « Les revues en libre accès sont toutes destinées à briser la suprématie sur les informations et la recherche scientifique d'ampleur planétaire, afin de combler le fossé des connaissances. La croissance spectaculaire et éprouvée de l'organisation au cours des dix dernières années n'aurait pas été possible sans la contribution collective des auteurs, éditeurs, réviseurs et autres membres dévoués du personnel ».

À propos de : avec ses quelque 3 000 employés, OMICS International a été un pionnier dans la diffusion des informations scientifiques sur les soins de santé, à travers le libre accès. Avec l'aide des 50 000 scientifiques hautement qualifiés qui sont membres du comité de rédaction, le groupe OMICS a été en mesure de passer de 10 revues en 2009 à 1 000 revues évaluées par les pairs en 2017, et il peut se targuer d'avoir une base de lecteurs qui grandit pour se chiffrer à 50 millions. ConferenceSeries.com d'OMICS International organise plus de 3 000 réunions mondiales par an.

