Les haut-parleurs 2018 de LG se démarquent par leur son de qualité, leur facilité d'utilisation et leurs capacités intelligentes







La vaste gamme de produits audio de LG offre non seulement un son remarquable, mais aussi des fonctionnalités intelligentes de pointe

TORONTO, le 27 déc. 2017 /CNW/ - Lors du CES 2018, LG Electronics (LG) présentera une gamme de produits audio haut de gamme plus intelligente et de qualité supérieure qui promet de changer la façon dont les gens conçoivent les haut-parleurs résidentiels. Les produits qui seront lancés en 2018 seront dotés de la technologie sonore de pointe de Meridian Audio, qui contribue à produire un son plus naturel et plus chaleureux. Que ce soit grâce à ses barres de son Dolby Atmos® immersives, à ses haut-parleurs Bluetooth portatifs ou à son plus récent haut-parleur à intelligence artificielle (IA), LG ravira tous les amateurs de musique et de cinéma.

Un son ambiophonique exceptionnel

La nouvelle barre de son SK10Y tire avantage de la technologie Dolby Atmos pour offrir une puissance de sortie de 550 W et prendre en charge le format multicanal 5.1.2. Cette technologie unique permet notamment de disposer des «?objets audio?» de façon stratégique dans un espace tridimensionnel pour créer un son immersif émanant de toutes les directions, y compris le plafond, afin d'accroître le réalisme sonore et l'impression de se trouver au coeur de l'action. Pour créer une texture sonore aussi riche et puissante, la barre de son SK10Y est équipée de plusieurs haut-parleurs, incluant deux puissants haut-parleurs à rayonnement vers le haut, qui enveloppent acoustiquement l'auditeur. Les utilisateurs peuvent régler le volume des haut-parleurs à rayonnement vers le haut pour optimiser le son en fonction de la hauteur du plafond.

Le partenariat entre LG et Meridian Audio a permis d'intégrer des caractéristiques audio novatrices au haut-parleur SK10Y en vue d'offrir une expérience d'écoute incomparable. Véritable pionnière dans le domaine de l'audio haute performance et haute fidélité et experte en traitement numérique des signaux (TNS) ainsi que dans le domaine de la psychoacoustique, Meridian a équipé la barre de son SK10Y d'un haut niveau de rendement, notamment au moyen de sa technologie Bass and Space, pour envelopper les auditeurs d'un son riche et irréprochable. Peu importe où se trouvent les auditeurs, les sons semblent plus chaleureux et immersifs. La technologie Height Elevation de Meridian élève non seulement le son au-dessus de la barre de son pour qu'il semble jaillir de l'écran, mais confère aussi une clarté supérieure à la parole et à la musique. La barre de son LG SK10Y est également compatible avec les fichiers audio sans perte de haute qualité pour recréer à la perfection le son enregistré en studio. En plus de sa fréquence de lecture allant jusqu'à 40 kHz, elle offre également une fonctionnalité de conversion sonore ascendante qui accroît la qualité des fichiers audio standard à 24 bits/192 Hz afin d'accentuer les nuances et les détails subtils de chaque piste.

D'un point de vue esthétique, la barre de son SK10Y fait tourner les têtes avec ses angles harmonieux et contemporains ainsi que son profil mince qui se glisse parfaitement sous de nombreux modèles de téléviseurs LG 2018 OLED ou SUPER UHD. L'appareil est également extrêmement accessible grâce à sa connectivité totale aux concentrateurs, aux haut-parleurs et à d'autres appareils intelligents prenant en charge Chromecast. Dites simplement votre commande «?Ok Google?» pour que l'appareil lance la lecture de votre chanson, de votre baladodiffusion ou de votre clip audio préféré sur votre service de diffusion en continu en ligne favori.

Haut-parleurs portatifs polyvalents

Le haut-parleur portatif de la gamme PK de LG combine une expérience sonore et un éclairage d'ambiance puissants en un dispositif pratique et amusant que vous pouvez apporter partout. Grâce aux technologies avancées de Meridian Audio, les haut-parleurs PK sont capables d'émettre des basses puissantes sans distorsion et d'optimiser la parole et le chant. Comme ces haut-parleurs sont compatibles avec la norme APT-X HD Bluetooth, ils peuvent diffuser des fichiers musicaux 24 bits en continu au moyen d'une connexion sans fil pour ainsi offrir une expérience sonore qui s'approche de l'originale. Et pour accentuer l'ambiance, l'éclairage festif dynamique change au rythme de la musique, et les trois modèles PK sont dotés d'une conception robuste et de prises pratiques pour en faciliter la manipulation.

Qualité sonore irréprochable avec Google Assistant

LG profitera du CES 2018 pour annoncer la sortie de son premier produit audio à IA haut de gamme, le haut-parleur LG ThinQ propulsé par Google Assistant. Issu d'une collaboration entre LG et Google, le LG ThinQ offre non seulement un son de haute qualité, mais tire également profit des fonctionnalités d'un assistant numérique personnel. Et en plus d'agir à titre de compagnon intelligent, le haut-parleur LG ThinQ constitue une interface à commande vocale personnalisée pour les électroménagers intelligents de LG. L'utilisateur pourra notamment régler le haut-parleur LG ThinQ pour qu'il active un électroménager LG à l'aide d'une simple commande vocale telle que «?OK Google, parle à LG, mets en marche le purificateur d'air?». Et, comme toujours, il pourra profiter d'un son irréprochable grâce à la technologie de Meridian Audio. L'audio haute résolution du haut-parleur LG ThinQ prend en charge les fichiers sans perte de haute qualité afin de recréer parfaitement les sons enregistrés en studio.

Des haut-parleurs prêts pour la fête

Les amateurs de fêtes aimeront la vaste gamme de haut-parleurs aux puissantes capacités sonores de LG. Ces appareils de fête tout-en-un offrent une variété de fonctionnalités conçues pour faire danser les invités, y compris une puissance de sortie de 1800 W, des fonctions de DJ, des modes karaoké et un éclairage festif. Les plus récents haut-parleurs de fête de LG sont dotés de facteurs de forme durables, d'interfaces faciles à utiliser et de nombreuses options de connectivité pour télécharger ou diffuser en continu un nombre illimité de morceaux musicaux.

«?La technologie sonore a fait beaucoup de chemin depuis que LG a présenté la première radio aux consommateurs coréens il y a presque 60 ans, confie Seo Young-jae, responsable de la division de la convergence des affaires commerciales audio et vidéo de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG. Il ne fait nul doute que le public qui participera au CES 2018 sera impressionné par la technologie que nous avons intégrée à nos produits audio sans compromettre leur qualité sonore?».

La barre de son, les haut-parleurs portatifs, les haut-parleurs de fête ainsi que le haut-parleur de pointe LG ThinQ que LG lancera en 2018 devraient faire tourner bien des têtes au CES 2018 à Las Vegas.

À propos de LG Electronics inc.

LG Electronics inc. (KSE : 066570.KS) est un chef de file mondial et un innovateur technologique dans l'électronique grand public, les communications mobiles et les électroménagers, et emploie 75 000 personnes dans 118 emplacements du monde entier. Forte de ses ventes mondiales de 47,9 milliards USD en 2016 (55,4 billions KRW), LG est composée de 4 unités opérationnelles (électroménagers et solutions de qualité de l'air, communications mobiles, divertissement pour la maison et composants de véhicules) et est l'un des principaux producteurs mondiaux de téléviseurs, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de laveuses et de réfrigérateurs. LG Electronics est lauréate du prix Partenaire de l'année ENERGY STAR 2016. Pour de plus amples renseignements sur LG Electronics, veuillez visiter le www.LGnewsroom.com.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 49 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

SOURCE LG Electronics Canada

Communiqué envoyé le 27 décembre 2017 à 20:15 et diffusé par :