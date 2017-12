L'adoption de nouvelles technologies crée la possibilité d'une crise de l'emploi en Europe







Les nouvelles technologies ont déjà commencé à changer les besoins en personnel dans la majorité des entreprises européennes. Elles laissent les employeurs faire face à un déficit considérable en termes de compétences alors qu'ils s'efforcent de trouver du personnel adéquat, révèle une nouvelle enquête menée auprès des entreprises.

62 % des entreprises européennes affirment que les nouvelles technologies ont déjà modifié leurs besoins en matière d'emploi, ce qui se traduit par une demande pour des postes plus qualifiés dans 59 % des entreprises. Par ailleurs, l'enquête menée par les European Business Awards et sponsorisée par RSM, montre également que 40 % des entreprises trouvent difficile de recruter pour pourvoir ces nouveaux postes.

Les principales raisons invoquées pour ce défi sont le manque de spécialistes en solutions informatiques et logicielles disponibles, auquel s'ajoutent des carences en formation et en éducation de haut niveau dans le pays. Ce sont les contraintes du marché qui laissent les secteurs traditionnels négligés au profit des secteurs technologiques et financiers.

Adrian Tripp, PDG des European Business Awards, le plus grand concours d'entreprises intersectoriel en Europe, a déclaré : « Nous voulions étudier la rapidité avec laquelle les conséquences de la nouvelle vague technologique allaient toucher la communauté européenne des entreprises et le marché de l'emploi. Nous avons constaté que ce n'est pas simplement un problème pour l'avenir, mais que l'impact a déjà commencé ».

Il a poursuivi : « Le problème est que le taux d'adoption des technologies augmente l'impact positif sur la compétitivité qui pourrait être contraint par des pénuries de compétences. Le décalage croissant entre les compétences requises et celles qui sont disponibles va conduire à une crise de l'emploi, à moins que les entreprises, les formateurs et le gouvernement ne réagissent dès maintenant ».

M. Tripp a conclu : « Lors d'une conférence sur les '100 % de croissance' que nous organiserons au mois de mai, des dirigeants d'entreprises comptant parmi les plus prospères des entreprises moyennes européennes s'attaqueront à ce problème et à d'autres questions commerciales essentielles. Nous espérons trouver des solutions qui aideront à combler ces déficits de compétences ».

L'enquête, qui comprenait des réponses de 400 entreprises européennes de premier plan, de toutes tailles et tous secteurs d'activité confondus de plus de 30 pays, a également montré que si la technologie changeait les besoins, elle ne changeait pas nécessairement les chiffres. 77 % des entreprises ont déclaré que les nouvelles technologies les ont rendues plus productives, ce qui a permis à 35 % des entreprises d'augmenter leurs effectifs dans l'ensemble et à 44 % de maintenir les mêmes chiffres.

Les principaux facteurs de motivation pour investir dans les nouvelles technologies (définies comme de nouveaux logiciels qui changent radicalement la façon de produire ou de faire fonctionner quelque chose) étaient de donner aux entreprises un avantage concurrentiel (57 %), de résoudre des problèmes commerciaux (21 %) ou simplement de s'adapter au marché en évolution permanente (11 %).

Les European Business Awards vivent actuellement leur 11[e] édition et ont pour principal objectif de soutenir le développement d'une communauté d'entreprises plus fortes et plus prospères dans toute l'Europe. L'année dernière, les prix ont impliqué plus de 33 000 entreprises de 34 pays. Parmi les sponsors et partenaires, on trouve RSM, ELITE et PR Newswire.

La grande finale des Prix de cette année aura lieu à Varsovie, en Pologne, les 22 et 23 mai. Vous trouverez des informations complémentaires sur le concours de cette année ou sur les gagnants des précédentes éditions sur le site web : http://www.businessawardseurope.com

