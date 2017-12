Fiera Capital complète l'acquisition de sa participation restante dans Fiera Immobilier







MONTRÉAL, le 27 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou « la société »), une société de gestion de portefeuille indépendante, annonce aujourd'hui qu'elle a complété l'acquisition de sa participation restante de 45 % dans Fiera Immobilier Limitée (« Fiera Immobilier »), qui était auparavant la propriété des actionnaires minoritaires.

La contrepartie payée à la fermeture dans le cadre de l'opération se chiffrait à 32 millions de dollars. Un montant de 31,5 millions de dollars a été payé en espèces, et un montant de 500 000 $ a été versé sous la forme d'une émission de 38 880 actions à droit de vote subalterne de catégorie A de la société, à un prix de 12,86 $ par action, lequel correspond au cours moyen de l'action pondéré en fonction du volume global négocié à la Bourse de Toronto durant une période de cinq jours consécutifs de bourse se terminant le dernier jour de bourse complet avant la conclusion de l'opération.

À propos de Fiera Immobilier Limitée

Fiera Immobilier Limitée est un chef de file canadien en gestion de placements immobiliers qui dessert des clients institutionnels et des particuliers. L'actif sous gestion de 1,9 milliard de dollars de la société (en date du 30 septembre 2017) se compose du Fonds Fiera Immobilier d'hypothèques « Core », du Fonds Opportunités Fiera Immobilier - Région du Grand Toronto et de comptes distincts. Par l'entremise d'investissements directs dans des actifs immobiliers de première qualité à l'échelle du Canada, Fiera Immobilier propose des stratégies procurant des rendements stables, des revenus croissants et une plus-value du capital. Ces placements visent plus particulièrement des édifices nouveaux ou existants de qualité supérieure des segments du commerce de détail, des tours de bureaux, des propriétés industrielles et des immeubles résidentiels à logements multiples. Ces actifs comportent une composante productive et attrayante de revenus s'adressant à des portefeuilles multiactifs en raison de leurs caractéristiques d'investissement, ainsi que de leur capacité à stabiliser le rendement du portefeuille et à le protéger contre l'inflation. Les actifs immobiliers fondés sur les occasions proposent des stratégies de gestion du risque à rendement plus élevé visant à faire fructifier le capital des investisseurs par l'aménagement de nouveaux immeubles et en rehaussant la valeur des immeubles existants.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placements indépendante de premier plan dont l'actif sous gestion se chiffrait à plus de 123 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2017. La société offre à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels un accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. Les clients et leurs portefeuilles bénéficient de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service exceptionnel. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com/fr

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). L'inscription auprès de la SEC n'implique pas de niveau de compétence ou de formation précis.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

