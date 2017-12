60 000 000 $ - Des collègues se partagent le gros lot du Lotto Max







MONTRÉAL, le 27 déc. 2017 /CNW Telbec/ - 60 000 000 $ : c'est le montant que se partagent neuf collègues de Montréal grâce au tirage du Lotto Max du 22 décembre! Le gros lot maximal du Lotto Max est remporté au Québec pour une troisième fois en 2017.

Un tel événement se fête en grand! Ce gain a été célébré aujourd'hui avec les chanceux, qui ont reçu leur chèque à l'occasion d'une rencontre avec les médias à l'hôtel Delta Montréal.

Les gagnants, des collègues qui travaillent dans le milieu des finances au centre?ville de Montréal, ont joué en Formule groupe et se partagent le gros lot en neuf parts égales. Les voici :

- Julie Béland - Darius Hozhabr Zandi - Haidar Abi Haidar - Peter Jewett - Robert Macri - Randolph Dandan - Diane Dorele Fossouo Djuidje - Enzo Scattone - Nathaniel Thomas





En bref

Loterie : Lotto Max

Lot remporté : 60 000 000 $

Catégorie : gros lot

Chances de remporter le gros lot : 1 sur 28 633 528 avec 1 participation

Date du tirage : 22 décembre 2017

Lieu de résidence des gagnants : Montréal

Détaillant vendeur : Provigo Le Marché (1275, avenue des Canadiens-de-Montréal, Montréal)

Ce détaillant recevra un lot de 600 000 $, équivalant à 1 % du gain

Centre de réclamation : siège social, Montréal

Réactions des gagnants

Le matin du 23 décembre, M me Julie Béland s'est aperçue qu'elle avait 13 appels manqués sur son cellulaire. Tous ces appels provenaient de ses collègues de travail. Elle a immédiatement pensé au pire et s'est dit : « Il est arrivé quelque chose à quelqu'un! »

Julie Béland s'est aperçue qu'elle avait 13 appels manqués sur son cellulaire. Tous ces appels provenaient de ses collègues de travail. Elle a immédiatement pensé au pire et s'est dit : « Il est arrivé quelque chose à quelqu'un! » Elle n'a jamais pensé qu'il pouvait s'agir d'une bonne nouvelle en lien avec le tirage du Lotto Max, et ce, même si elle avait vu que le gros lot avait été remporté à Montréal par un groupe de 9 personnes. Lorsqu'elle a rejoint un de ses collègues, celui?ci s'est exclamé : « C'est nous autres! » « C'est nous autres quoi? », a?t?elle répondu avant de réaliser qu'ils venaient de remporter 60 millions de dollars!

Ce groupe de collègues est formé déjà depuis près de 2 ans. Ils ne misaient que quelques dollars par tirage du Lotto 6/49 ou du Lotto Max. « Imaginez, parfois, on vire fous quand on gagne 10 $ », a confié Julie Béland.

C'est sur le coin de la table que Haidar a lancé l'idée suivante : « Pour le 60 millions, on mise 10 $ chacun! Et pourquoi ne pas doubler à 20 $ chacun? »



Citation

« Nous sommes très heureux pour les gagnants. Ce gain couronne bien l'année 2017 qui a été exceptionnelle, avec 3 gros lots de 60 millions de dollars remportés au Québec, un nombre record de 104 lots de 1 million de dollars ou plus qui ont aussi été gagnés au Québec et un total de 131 millionnaires », souligne Mme Lynne Roiter , présidente et chef de la direction de Loto?Québec.

Le Lotto Max est généreux avec les Québécois

Grâce au Lotto Max, la fortune a souri à plusieurs Québécois. Depuis le lancement de cette loterie, 22 gros lots ont été remportés au Québec, dont 3 de 60 000 000 $ lors des tirages du 6 janvier, du 10 février et du 22 décembre 2017. Il s'agit des plus importants gros lots jamais gagnés au Québec. De plus, 3 gros lots de 55 000 000 $ ont été gagnés le 2 juin 2017, le 21 avril 2017 et le 17 juillet 2015. Trois autres gros lots de 50 000 000 $ ont été remportés lors des tirages du 6 mai 2016, du 31 mai 2013 et du 6 juillet 2012. Les 22 cagnottes ont totalisé plus de 783 millions de dollars!

À propos de Loto?Québec

Loto?Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. Du 1er janvier au 27 décembre 2017, Loto?Québec a versé 104 lots de 1 000 000 $ ou plus et fait 131 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie! et Grande Vie ont permis à 29 chanceux de mettre la main sur une rente à vie.

