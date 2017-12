Diversification des partenariats du Québec à l'international - Philippe Couillard se rendra en France dans le cadre de la 20e Rencontre alternée des premiers ministres québécois et français







QUÉBEC, le 27 déc. 2017 /CNW Telbec/ - À l'invitation du premier ministre de la République française, Édouard Philippe, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, se rendra en France du 5 au 9 mars 2018 pour la 20e Rencontre alternée des premiers ministres québécois et français, prévue le 8 mars, dans le but d'approfondir les liens commerciaux, politiques et institutionnels.

Citation :

«?Le Québec et la France partagent une relation directe et privilégiée. Notre équipe entend travailler avec celle du premier ministre Philippe afin que celle-ci puisse continuer de grandir. Cette 20e Rencontre alternée sera l'occasion d'échanger sur les enjeux du 21e siècle et de voir comment nous pouvons collaborer encore davantage pour y faire face. C'est en misant sur des partenariats nouveaux et renforcés que nous continuerons de construire un nouveau Québec innovant et moderne, une nation qui se démarque et qui agit comme leader dans un monde qui change rapidement et profondément.?»

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

Plus de renseignements seront disponibles pour les représentants des médias ultérieurement.

