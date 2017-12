Le gouvernement du Canada conclut deux arrangements en matière d'approvisionnement afin d'appuyer la Garde côtière canadienne







OTTAWA, le 27 déc. 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures pour assurer la sécurité des navigateurs et appuyer la croissance économique en augmentant sa capacité de fournir des services essentiels sur les voies navigables du Canada.

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et la Garde côtière canadienne ont conclu deux arrangements en matière d'approvisionnement (AMA) afin d'avoir accès à des services maritimes supplémentaires, tels que les services de déglaçage et les aides à la navigation. Dès cet hiver, la Garde côtière pourra donc, au besoin, confier des missions dans le cadre de ces AMA à des partenaires disponibles du secteur privé.

La société suivante a été retenue pour l'AMA de la région du Saint-Laurent : Le Groupe Océan inc. Pour l'AMA des Grands Lacs, les sociétés suivantes ont été retenues : Le Groupe Océan inc. et McKeil Marine Limited.

Ces arrangements visent non seulement à faciliter la navigation commerciale, mais aussi, à assurer la protection des milieux marins en ajoutant des ressources à la disposition de la Garde côtière en cas d'intervention environnementale.

En plus de ces AMA, la Garde côtière continue d'évaluer ses options à moyen et long terme afin d'augmenter ses capacités en matière de déglaçage. Ces mesures visent à offrir aux usagers des voies maritimes canadiennes un service fiable, efficace et adapté, en attendant l'arrivée de nouveaux navires construits en vertu de la Stratégie nationale de construction navale.

Citations

« Les femmes et les hommes de la Garde côtière canadienne travaillent dur tous les jours partout au pays afin d'assurer la sécurité des marins et de l'environnement marin, et de maintenir la sécurité de nos voies navigables pour favoriser le commerce. Cette solution proactive aide la Garde côtière à soutenir les services essentiels là où le besoin et les conditions de glaces difficiles le justifient. Nous veillons à assurer la pleine ouverture des Grands Lacs et du Saint-Laurent, deux corridors économiques importants qui sont cruciaux pour l'économie canadienne, à l'aide de nos brise-glace cet hiver. »

L'honorable Dominic LeBlanc, C. P., c. r., député, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Notre gouvernement s'est engagé à équiper les hommes et les femmes de la Garde côtière canadienne des navires dont ils ont besoin pour servir au mieux les Canadiens. Dans l'attente des nouveaux navires qui sont construits dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, nous prenons les mesures nécessaires pour répondre aux besoins, nouveaux et changeants, et en étudiant toutes les options possibles en recourant aux processus équitables, ouverts et transparents ».

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Faits en bref

Ces dernières années, la Garde côtière fait face à une augmentation de la demande pour ses services de déglaçages dû aux conditions climatiques changeantes, aux plus longues saisons de glaces ainsi qu'à une augmentation globale de la demande en service de déglaçage.

Le trafic maritime contribue pour plus de 200 milliards de dollars à l'économie canadienne.

Les services ciblés par ces arrangements incluent :

Le déglaçage et la navigation dans les glaces



Le déglaçage de bouées



Le dégagement des glaces et l'aide aux navires



La stabilisation d'un navire en difficulté



Le remorquage



L'aide en cas d'incendie à bord d'un navire

