Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2018 - Le Gouvernement du Québec alloue 124 000 $ pour le Jour de l'An à Québec

QUÉBEC, le 27 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier de 124 000 $ grâce auquel des activités festives se tiendront du 27 au 31 décembre à l'occasion de l'événement du Jour de l'An à Québec.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet.

Depuis quelques années, le Jour de l'An à Québec anime la Grande Allée de Québec en proposant des activités pour tous, que ce soit la grande glissade, la traditionnelle grande roue, ou le grand décompte et les spectacles de musique traditionnelle et électro.

L'aide financière est répartie de la façon suivante : le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde un soutien de 40 000 $ issu du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale. Le ministère du Tourisme, quant à lui, verse un montant de 84 000 $ qui provient du Programme de développement de l'industrie touristique - Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

« Les festivités du Jour de l'An sont toujours un événement couru à Québec. La grande région de la Capitale-Nationale est un endroit féérique, accueillant et chaleureux pour venir faire la fête. Cet investissement permet à l'organisation de proposer, année après année, de nombreuses activités pour les gens de tout âge. J'invite donc la population à se joindre aux festivités et à venir célébrer le passage à la nouvelle année avec parents et amis. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le Jour de l'An à Québec fait partie de ces projets soutenus financièrement par le Gouvernement du Québec qui permettent de développer l'offre touristique de la Ville et de la région touristique de Québec tout en stimulant son économie. J'invite chaleureusement la population à participer aux différentes activités proposées et à être présente au grand décompte pour débuter l'année 2018 dans une ambiance des plus festives. De plus, les visiteurs pourront profiter de leur passage pour découvrir la région. Voilà une belle façon d'apprivoiser la saison froide et de profiter de la ville sous la neige. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

