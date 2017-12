La réglementation québécoise sur les véhicules zéro émission impose des exigences particulières et punitives







TORONTO, le 27 déc. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Québec a publié la réglementation qui mettra en oeuvre les exigences décrites dans la Loi visant l'augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants.

« Cette réglementation crée des exigences et un fardeau particuliers qui pourraient avoir des conséquences inattendues sur les consommateurs, les concessionnaires d'automobiles, les constructeurs de véhicules et, en fin de compte, sur l'économie du Québec », affirme Mark Nantais, président de l'Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV). « De plus, les constructeurs de véhicules investissent massivement dans de nouveaux véhicules électriques et à piles à combustible, et en offrent constamment de nouveaux sur le marché et en nombre de plus en plus grand. Les membres de l'ACCV estiment que les approches collaboratives axées sur l'amélioration de l'infrastructure de recharge des véhicules, l'amélioration du soutien aux consommateurs et les programmes d'éducation représentent une stratégie beaucoup plus efficace pour accélérer l'adoption des nouveaux véhicules zéro émission ».

L'Association canadienne des constructeurs de véhicules représente les plus importants constructeurs de véhicules légers et lourds du Canada depuis plus de 90 ans. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Canada inc., Ford du Canada Limitée et General Motors du Canada Limitée comptent au nombre de ses membres. Collectivement, 62 % des véhicules fabriqués au Canada sont attribuables à ses membres, qui exploitent cinq usines de montage ainsi que des usines de production de moteurs et de composants et comptent plus de 1 300 concessionnaires. 130 000 emplois sont directement liés à la fabrication de véhicules au Canada. On estime à plus de 500 000 le nombre d'emplois directs et indirects associés à la fabrication de véhicules au Canada. Visitez le www.cvma.ca .

