Santé et sécurité du travail - La protection au froid, un essentiel au travail!







QUÉBEC, le 27 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Personne ne peut contrôler la température, mais les mesures de prévention pour le travail à l'extérieur par temps froid, ça, oui! Le travail au froid représente de nombreux dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs. Ces derniers peuvent souffrir de gelures et d'hypothermie qui, dans les cas les plus graves, peuvent mener à des lésions physiques permanentes telles que l'amputation ou même le décès.

Entre 2012 et 2016 au Québec, 95 travailleurs ont subi une lésion causée par le froid. Les milieux de travail doivent donc prendre les mesures nécessaires pour prévenir les dangers.

Un aide-mémoire pratique est disponible sur notre site :

http://cnesst.gouv.qc.ca/froid-en-images

Pour en savoir plus sur le travail au froid :

http://cnesst.gouv.qc.ca/froid

