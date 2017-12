Les étapes du « El Dorado World Tour » de Shakira aux États-Unis et en Europe ont été reportées ; nouvelles dates annoncées pour 2018







LOS ANGELES, 27 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Les médecins de Shakira ont établi qu'elle devrait passer les prochains mois à se reposer afin que ses cordes vocales soient dans un état optimal pour sa tournée, et c'est la raison pour laquelle nous nous voyons dans l'obligation de retarder l'étape américaine du « El Dorado World Tour », initialement prévue pour janvier 2018. Les billets resteront valables pour la nouvelle date dans votre ville ou pourront être remboursés au point de vente où ils ont été achetés.

Si ces derniers temps ont été durs pour Shakira, elle est en train de pleinement récupérer sa voix, et nous sommes heureux d'annoncer les nouvelles dates pour les étapes américaine et européenne de la tournée, qui commenceront en juin 2018. Les dates des concerts au Mexique et en Amérique latine seront communiquées bientôt.

Bien qu'elle soit déçue de ne pas pouvoir se produire en janvier comme prévu, Shakira sera heureuse de pouvoir reprendre la route en été pour ce qui est son meilleur spectacle jusqu'à présent, et elle reste incroyablement reconnaissante pour la fidélité, la patience et le soutien de ses fans. Vous trouverez ci-dessous les nouvelles dates de sa tournée aux Etats-Unis et en Europe. Nous vous remercions pour votre compréhension.

*NOUVELLES DATES AUX ETATS-UNIS ET EN EUROPE ? EL DORADO WORLD TOUR DATE VILLE LIEU 5 juin 2018 Cologne, Allemagne Lanxess Arena 7 juin 2018 Anvers, Belgique Sportpaleis 9 juin 2018 Amsterdam, Pays-Bas Ziggo Dome 13 juin 2018 Paris, France AccorHotels Arena 14 juin 2018 Paris, France AccorHotels Arena 17 juin 2018 Munich, Allemagne Olympiahalle 19 juin 2018 Luxembourg, Luxembourg Rockhal 21 juin 2018 Milan, Italie Mediolanum Forum 22 juin 2018 Zurich, Suisse Hallenstadion 25 juin2018 Montpellier, France Park&Suites Arena 28 juin 2018 Lisbon, Portugal Altice Arena 30 juin 2018 Bilbao, Espagne Bilbao Exhibition Centre 1er juillet 2018 La Coruña, Espagne Coliseum de Coruña 3 juillet 2018 Madrid, Espagne WiZink Center 6 juillet 2018 Barcelone, Espagne Palau Sant Jordi 7 juillet 2018 Barcelone, Espagne Palau Sant Jordi 3 août 2018 Chicago, IL United Center 4 août 2018 Detroit, MI Little Caesars Arena 7 août 2018 Toronto, ON Air Canada Centre 8 août 2018 Montréal, QB Bell Centre 10 août 2018 New York, NY Madison Square Garden 11 août 2018 Washington, DC Capital One Arena 14 août 2018 Orlando, FL Amway Center 15 août 2018 Sunrise, FL BB&T Center 17 août 2018 Miami, FL AmericanAirlines Arena 18 août 2018 Miami, FL AmericanAirlines Arena 21 août 2018 Dallas, TX American Airlines Center 22 août 2018 Houston, TX Toyota Center 24 août 2018 San Antonio, TX AT&T Center 26 août 2018 Phoenix, AZ Talking Stick Resort Arena 28 août 2018 Los Angeles, CA The Forum 31 août 2018 Anaheim, CA Honda Center 1er septembre 2018 Las Vegas, NV MGM Garden Arena 5 septembre 2018 San Diego, CA Valley View Casino Center 6 septembre 2018 San Jose, CA SAP Center

