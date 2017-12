Beaucoup de donneurs de sang répondent à l'appel, mais il en faut plus







OTTAWA, 27 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société canadienne du sang a observé une augmentation importante des dons de sang depuis le 18 décembre, date à laquelle elle a lancé un appel aux donneurs pour combler les 35?000 places disponibles dans ses centres de collecte. Il reste encore 18?000 places à remplir d'ici le 6 janvier et la Société canadienne du sang espère que les gens, qu'ils aient déjà donné du sang ou non, prendront rendez-vous.



«?Nous nous réjouissons qu'autant de Canadiens soient venus donner du sang et nous avons bon espoir que d'autres feront comme eux d'ici le Premier de l'an ou en début d'année?», confie Rick Prinzen, directeur général de la chaîne d'approvisionnement à la Société canadienne du sang.

Les dons de sang se font plus rares pendant la période des Fêtes. Les gens partent en voyage ou font des activités en famille. Ce changement de routine a un impact sur les collectes de sang, en particulier de la mi-décembre jusqu'au Nouvel An.

«?Il peut être difficile pendant cette période de trouver une heure pour aller donner du sang, mais les donneurs doivent continuer de répondre à l'appel, particulièrement pendant les semaines du 25 décembre et du 1er janvier. Nous avons besoin que d'autres donneurs prennent rendez-vous et surtout, que chaque donneur vienne à son rendez-vous, car chaque don est important?», rappelle Rick Prinzen.

Les hôpitaux ont besoin de sang de tous les groupes sanguins, mais particulièrement de sang O négatif. Les gens O négatif font partie du groupe recherché des donneurs universels; leurs dons sont compatibles avec tous les groupes sanguins. En situation d'urgence, c'est du sang O négatif que l'on transfuse aux patients.

Certains centres de collecte seront ouverts le Premier de l'an en plus de l'horaire habituel. Tout le monde est bienvenu : les gens qui n'ont jamais donné de sang aussi bien que les donneurs de longue date. Les gens sans rendez-vous continuent d'être acceptés.

Ceux qui ne peuvent pas donner de sang peuvent faire un don en argent et encourager les gens de leur entourage à aller donner du sang à leur place.

Pour prendre rendez-vous, utilisez l'application DonDeSang (pour iOS dans l'App Store, pour Android sur Google Play), composez le 1 866 JE DONNE (1-866-533-6663) ou allez à sang.ca.

La Société canadienne du sang est l'organisation nationale qui gère l'approvisionnement en sang, en produits sanguins et en cellules souches pour les provinces et les territoires du Canada, sauf le Québec. Elle assure également la gestion des dons et des greffes d'organes pour l'ensemble du pays dans le cadre d'un modèle de prestation de service interprovincial. Sa dimension nationale, son infrastructure et son mode de gouvernance en font une organisation unique dans le milieu canadien de la santé. La Société canadienne du sang est réglementée par Santé Canada en tant que fabricant de produits biologiques. Elle est financée principalement par les ministères de la Santé des provinces et des territoires. La Société canadienne du sang est un organisme de bienfaisance sans but lucratif.

