/R E P R I S E -- Sortie du nouveau film IMAX Petits géants 3D - Les Fêtes au Centre des sciences de Montréal, c'est brillant!/

MONTRÉAL, le 26 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Centre des sciences de Montréal vous propose une idée géniale destinée aux familles pour la période des Fêtes. Du 22 décembre au 8 janvier, pour seulement 20 $ par adulte et 13,50 $ par enfant, il sera possible de plonger dans l'univers IMAX du film Petits géants 3D en plus d'avoir accès aux expositions permanentes et à la nouvelle exposition Génie Autochtone qui nous fait découvrir que le savoir-faire des Peuples Autochtones est partout autour de nous encore aujourd'hui.

Petits Géants. Grande aventure.

Créé et distribué par BBC Earth, le film Petits géants 3D raconte de façon immersive les défis titanesques d'un petit suisse et d'une petite souris dans la nature hostile des forêts sauvages d'Amérique et du désert aride de l'Arizona.

Permettez à vos enfants de se mettre dans la peau de ces minuscules héros de la nature et de découvrir toute la ténacité dont ils doivent faire preuve alors qu'ils font face à des obstacles de taille. Accompagnez-les face à de gigantesques prédateurs et découvrez comment l'ingéniosité de ces petits géants leur permet non seulement de rester en vie, mais aussi de devenir maîtres de leur environnement. Les images cristallines révèlent à travers une intensité dramatique à couper le souffle le courage de ces petits animaux dans leur lutte colossale pour la survie.

Pour plus d'information sur Petits géants 3D, consultez le : www.centredessciencesdemontreal.com/film-imax/petits-geants-3d

Une journée familiale éclairante pendant le temps des Fêtes :

20 $ par adulte et 13,50 $ par enfant pour une journée complète d'activités

Un accès au film IMAX Petits géants 3D qui raconte les défis que rencontrent deux petits rongeurs dans la nature

L'accès à la nouvelle exposition Génie Autochtone afin d'expérimenter les innovations et le riche savoir scientifique autochtone : de la construction d'un igloo à la pêche au harpon

L'accès aux expositions permanentes de renom dont :

Humains



Fabrik, Défis créatifs



Science 26



Clic ! La zone des petits curieux



Les moulins de l'imagination

Pour en savoir plus sur les différentes expositions offertes au Centre des sciences de Montréal : http://www.centredessciencesdemontreal.com/expositions

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 700 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal est un complexe dédié à la science et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible à tous et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici.

