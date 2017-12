ANTA présente la tenue de l'équipe chinoise des Jeux Olympiques d'hiver pour la cérémonie du prix PyeongChang 2018







BEIJING, 27 décembre 2017 /PRNewswire/ -- ANTA Sports Products Limited (« ANTA Sports » ou la « société », code : 2020) est heureuse d'annoncer que la cérémonie de lancement de la tenue pour la cérémonie du prix PyeongChang 2018 pour la Délégation sportive chinoise avait eu lieu à l'Administration générale chinoise du sport à Beijing. Ont participé à cette cérémonie Li Yingchuan, vice-ministre de l'Administration générale chinoise du sport et le vice-président du Comité olympique chinois (COC), Pu Xuedong, ministre du développement du Comité organisateur pour les Jeux olympiques d'hiver de Beijing, Li Yan, présidente de l'Association chinoise de patinage, ainsi que Ding Shizhong, président du conseil d'administration et président-directeur général d'ANTA Sports, et Zheng Jie, directeur exécutif d'ANTA Sports et président de la marque ANTA.

Lors de la cérémonie, Li Yingchuan a reçu le « Champion Dragon Outfit » des mains de Ding Shizhong. Le compte à rebours pour les Jeux olympiques d'hiver 2018 a officiellement commencé, et la Délégation sportive chinoise entrera bientôt dans la compétition à PyeongChang. ANTA Sports fournira à la Délégation sportive chinoise la tenue des vainqueurs pour les deux cycles olympiques, de PyeongChang 2018 à Beijing 2022, marquant ainsi le partenariat du COC et de la société pour quatre cycles olympiques consécutifs.

Li Yingchuan, vice-ministre de l'Administration générale chinoise du sport et vice-président du Comité olympique chinois, a reçu le « Champion Dragon Outfit » PyeongChang 2018 pour la Délégation sportive chinoise des mains de Ding Shizhong, président du conseil d'administration et président-directeur général d'ANTA Sports.

ANTA Sports est partenaire du COC depuis 2009. La société s'est associée à la Délégation sportive chinoise pour participer à plus de 30 grandes manifestations internationales au cours de ces huit dernières années. ANTA Sports a méticuleusement mis au point toute une série de thèmes différents pour la tenue des vainqueurs, y compris un noeud chinois pour les Jeux olympiques de Vancouver, un dragon champion pour les Jeux olympiques de Londres, un thème de beauté de Chine pour les Jeux olympiques d'hiver de Sotchi, et un message « Go Surprise Yourself » pour les Jeux olympiques de Rio. La société a manifesté devant le monde entier l'esprit et l'attrait du sport chinois, et elle a connu des moments glorieux du sport chinois lorsque les athlètes chinois ont reçu des médailles sur le podium en portant la tenue des vainqueurs d'ANTA.

Le 28 septembre 2017, ANTA Sports est devenue le partenaire officiel des vêtements de sport pour le Comité organisateur des Jeux olympiques et les Jeux paralympiques d'hiver de 2022. La période marketing des partenaires officiels couvre plusieurs manifestations sportives internationales de 2017 à 2024 administrées par le Comité olympique international et le Comité paralympique international dont PyeongChang 2018, Tokyo 2020, Beijing 2022 et Los Angeles 2024.

Le sponsoring olympique est le plus haut niveau de sponsoring sportif. Le fait qu'ANTA Sports se distingue devant une concurrence intense pour devenir un partenaire officiel du COC montre à nouveau la force d'ANTA Sports en tant que société, qu'il s'agisse de sa marque ou de ses produits. Etre le partenaire du COC pendant quatre cycles olympiques consécutifs fait également d'ANTA Sports le partenaire le plus engagé.

La coopération avec le COC pour PyeongChang 2018 et Beijing 2022 s'inscrit dans la stratégie olympique d'ANTA Sports. C'est également le début des efforts de la société déployés dans le but de répondre à l'initiative nationale « neige et glace » visant à activement cultiver les amateurs de sports d'hiver.

Le secteur « neige et glace » est également appelé l'« économie blanche ». Organiser les Jeux olympiques d'hiver 2022 en Chine permettra sans aucun doute de stimuler le développement des sports d'hiver dans le pays. Pendant le cycle des Jeux olympiques d'hiver de Beijing, le nombre de personnes exerçant des sports d'hiver devrait connaître une croissance explosive, de moins de 20 millions aujourd'hui à 300 millions. Les revenus provenant de secteur connexes bénéficiant des programmes « glace et neige » devaient atteindre plus de 300 milliards de yuans.

En 2010, ANTA Sports a commencé son partenariat stratégique avec le Centre de gestion des sports d'hiver de l'Administration générale chinoise du sport. La société a fourni à l'équipe nationale de sports d'hiver la tenue pour les Jeux olympiques d'hiver de Vancouver et les Jeux olympiques d'hiver de Sotchi, montrant ainsi au monde entier l'intérêt des Chinois pour les sports d'hiver dans plusieurs stades et sur plusieurs podiums. Dorénavant, ANTA Sports fournira des tenues « neige et glace » d'un bon rapport qualité-prix afin de répondre à la demande des amateurs de sports « neige et glace » et de réduire le seuil de leur participation. La société mettra également en place un écosystème « neige et glace », une plateforme qui intègre l'information, l'échange d'idées et l'éducation. En outre, ANTA Sports s'associera au Comité organisateur de Beijing pour Beijing 2022 afin de lancer toute une série de manifestations et de compétitions « neige et glace ».

Pour Zheng Jie, directeur exécutif d'ANTA Sports et président de la marque d'ANTA : « Les sports d'hiver en Chine n'en sont qu'au stade préliminaire, et ANTA Sports entend donc exploiter sa propre force pour encourager davantage de personnes à exercer ces sports et à connaître tout leur attrait. Le marché des sports d'hiver connaîtra également une croissance exponentielle avec une augmentation du nombre d'amateurs de sports d'hiver et un gain de consommation en Chine, ce qui représente un immense potentiel pour le secteur et les marchés dérivés. ANTA Sports a commencé le développement de ce marché depuis 2010. En parrainant l'équipe nationale chinoise des sports d'hiver et en rachetant des marques bien établies dans les sports d'hiver à l'étranger, nous sommes prêts à pénétrer sur ce marché. ANTA Sports s'efforcera de promouvoir le développement des sports d'hiver en Chine et de susciter la passion du pays pour ces sports. »

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/622901/ANTA.jpg

