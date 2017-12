Bombardier fournira 32 OMNEO Premium pour les lignes Intercités reprises par la Région Centre-Val de Loire







Bombardier Transport, un chef de file mondial du secteur des technologies ferroviaires, a reçu une commande de 32 OMNEO Premium trains à deux niveaux (256 voitures) de SNCF pour le compte de la Région Centre-Val de Loire, suite à l'accord intervenu avec l'État le 19 janvier 2017 pour la reprise de trois lignes Intercités* ou Trains d'Équilibre du Territoire (TET). Cette levée d'options s'élève à environ 375 millions d'euros (444 millions de dollars US) et s'inscrit dans le cadre du contrat signé avec SNCF en 2010 qui prévoit la fabrication d'un maximum de 860 trains pour les Régions.

La Région Centre-Val de Loire compte déployer ces nouveaux trains sur les lignes très fréquentées de Paris-Orléans-Tours, Paris-Bourges et Paris-Montargis-Nevers. Les premiers trains seront livrés en 2020 puis progressivement en 2022.

« Cette commande d'OMNEO Premium pour la Région Centre-Val de Loire confirme la demande de trains spacieux, modernes et confortables pour les liaisons grandes lignes », a déclaré Laurent Bouyer, Président de Bombardier Transport France. « Les habitués vont découvrir un nouveau style de voyage tout comme les touristes du monde entier qui viennent visiter notamment les richesses du Berry et du Val de Loire, inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces trains issus de la plateforme à deux niveaux Bombardier OMNEO sont conçus et fabriqués sur notre site à Crespin, en Région Hauts-de-France. Ce projet high-tech contribue à l'ensemble de l'industrie ferroviaire française.»

Développé tout spécialement pour introduire un nouveau standard de confort pour les longs trajets, l'OMNEO Premium atteint une vitesse de pointe de 200km/h. Les ingénieurs de Bombardier ont misé sur une toute nouvelle architecture qui optimise l'espace au profit des voyageurs et des places assises. L'OMNEO de la Région Centre-Val de Loire sera équipé du nouveau siège large doté de liseuse et de prises électriques et USB, et du Wi-fi à bord. Son style d'aménagement intérieur, l'harmonie de couleurs, et la configuration seront peaufinés prochainement avec le client. Son architecture facilite l'accessibilité pour tous grâce aux larges portes accessibles de plain-pied, fluidifie la circulation à bord sur toute la longueur de la rame de par ses larges couloirs et larges intercirculations.

Ce nouveau train à deux niveaux de 110m de longueur offrira une capacité jusqu'à 373 places assises, des voitures de première et seconde classes, un espace pour deux voyageurs en fauteuil roulant, des emplacements pour un total de neuf vélos, de grandes bagageries, ainsi qu'un système d'information des voyageurs sur écrans dynamiques. Il pourra être exploité en unités doubles ou triples.

La plateforme OMNEO, dont sont issus le Regio 2N et l'OMNEO Premium, est une famille de trains à deux niveaux extra larges qui allie capacité, confort et accessibilité. Les différentes versions permettent d'assurer des services périurbains, régionaux et intervilles.

A ce jour, les Régions ont commandé 373 rames de la plateforme OMNEO soit : 72 rames de version OMNEO Premium pour Centre-Val de Loire (32) et Normandie (40); et 301 Regio 2N pour l'Auvergne-Rhône-Alpes (40), Bretagne (26), Centre-Val de Loire (14), Hauts-de-France (25), Ile-de-France (125), Nouvelle Aquitaine (24), Occitanie (18), Pays-de-la-Loire (13), Provence-Alpes-Côte d'Azur (16).

À propos de Bombardier Transport en France

Premier site industriel ferroviaire français, le site de Bombardier à Crespin (Nord) emploie près de 2000 salariés dont 500 ingénieurs et cadres. L'entreprise conçoit, construit et met en service une large gamme de matériels parmi lesquels trois contrats emblématiques sont en cours de production :

1) l'OMNEO en versions Premium et Regio 2N, un train extra capacitaire à deux niveaux pour les Régions qui en ont commandé 373 exemplaires dans le cadre d'un contrat signé en 2010;

2) le Francilien, co-financé par SNCF et Ile de France Mobilités, un train suburbain ultra-moderne pour l'Ile-de-France entré en service en décembre 2009. 277 trains circulent sur les lignes P, L, J, K et H, cette dernière étant la plus ponctuelle du réseau SNCF Transilien en Ile-de-France;

3) Le RER NG, un contrat signé en 2017 dans le cadre d'un consortium pour l'Ile de France, qui circulera sur les RER E et D.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter: @Bombardier.

