EP Solutions en finale du European Venture Contest

Afin d'assurer visibilité et recherche d'alliances stratégiques, EP Solutions SA a participé au concours European Tech Tour Venture (https://www.techtour.com/events/2017/12/event-evc-final.html), en atteignant la finale comme l'un des meilleurs 10% des entreprises émergentes et des startups, parmi les plus de 1000 entreprises participantes.

Joaquín Azpilicueta, CEO d'EP Solutions SA, a présenté l'entreprise lors des différents événements qui ont conduit à la finale à Düsseldorf les 11 et 12 décembre 2017.

Cette série d'événements a représenté une excellente occasion d'interagir avec des investisseurs et de potentielles entreprises associées.

Parallèlement, la technologie EP Solutions continue de gagner en intérêt scientifique et en visibilité grâce à d'importantes publications. Récemment, l'étude "A New Algorithm to Visualize the Individual Relationship between Electrical Rotors from Non-Invasive Panoramic Mapping and Atrial Fibrosis to guide Ablation of Persistent Atrial Fibrillation" a été acceptée pour publication dans la revue Clinical Research in Cardiology Journal (IF 4,8).

Une version officielle en PDF sera bientôt disponible dans le magazine et sur le site EP Solutions.

