Rian Johnson dépeint l'Irlande comme un lieu de rêve sur le tournage de Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi

Les spectaculaires paysages côtiers du Wild Atlantic Way attirent les foules depuis la sortie de Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi, des paysages terriens évoquant ceux d'Ahch-To, lieu du tournage du dernier épisode de la série blockbuster.

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.multivu.com/players/uk/8241051-ireland-location-star-wars-the-last-jedi/

Dans son tout dernier film avec des séquences tournées en coulisses et qui vient de sortir aujourd'hui, Mark Hamill décrit la beauté de l'Irlande : « C'est comme dans un monde de contes de fées... vous n'en croyez pas vos yeux. »

Le réalisateur des Derniers Jedi, Rian Johnson, se souvient du tournage : « Une grande partie du film se déroule sur Luke's Island, en réalité Skellig Michael, une toute petite île inhabitée. »

Le tournage de Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi sur Skellig Michael n'avait pris que deux jours à réaliser en 2015, avant de se poursuivre sur la terre ferme. Rian explique : « C'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et un sanctuaire pour les oiseaux. Nous n'avons pu y aller filmer que deux jours, alors une grande majorité de ce qui se passe sur l'île a été tourné sur la côte sud-ouest de l'Irlande, parce qu'on y retrouve les mêmes sensations et paysages que sur Skellig. »

Pour continuer le tournage sur place en Irlande, l'équipe y est retournée en 2016 et a construit sur la terre ferme des répliques des huttes monastiques en pierre, en forme de ruche, datant du 6e siècle. Les spécialistes du repérage ont été tellement subjugués par le Wild Atlantic Way en Irlande que des endroits clés dans les comtés de Cork, Kerry, Clare et Donegal ont été sélectionnés pour représenter la planète Ahch-to dans Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi.

Vous trouverez plus d'informations et d'anecdotes sur le tournage de Star Wars sur le Wild Atlantic Way en Irlande en vous rendant sur : http://www.irlande-tourisme.fr/starwars

Depuis 1977, la célèbre franchise cinématographique a voyagé à travers de nombreuses galaxies. Le voyage de Star Wars en Irlande, qui a commencé à Portmagee, dans le comté de Kerry en 2014, s'est poursuivi sur 2 000 kms du Wild Atlantic Way, des îles Skellig situées dans le sud-ouest jusqu'à Malin Head, le point le plus septentrional de l'Irlande.

En décrivant l'Irlande, Rian a déclaré : « C'est un lieu magnifique. Je me sens vraiment chanceux d'avoir pu pouvoir filmer à cet endroit. »

