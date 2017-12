Silva International Investments acquiert une participation dans Globe Soccer







DUBAÏ, ÉAU, December 27, 2017 /PRNewswire/ --

Silva International Investments a annoncé aujourd'hui son acquisition d'une participation dans Globe Soccer, société qui organise et détient les droits des prix annuels Globe Soccer Awards à Dubaï.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/622605/Riccardo_Silva.jpg )



Depuis la création de ces prix en 2010, l'événement est devenu l'une des cérémonies de remise de prix les plus attendues et convoitées de l'année dans le domaine du football. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho, Jorge Mendes et Gianni Infantino sont certains des participants et lauréats réguliers de ces prix. En partenariat avec le Dubai Sports Council, Globe Soccer joue aussi le rôle d'hôte d'une conférence dont les participants sont invités à assister à des tables rondes avec des experts leaders du secteur.

Travaillant en étroite collaboration avec le Dubai Sports Council, Tommaso Bendoni de Bendoni Consulting continuera de diriger l'organisation des prix et restera un actionnaire minoritaire. Les candidats aux prix continueront d'être choisis par le jury de Globe Soccer, qui inclut des entraîneurs, directeurs et responsables officiels internationaux dans le domaine du football. En réaction à l'annonce, Tommaso Bendoni a déclaré :

« Et au cours de la première journée de la 12e Dubai International Sports Conference aujourd'hui, les participants discuteront et débattront de sujets clés qui impactent l'avenir du football, à la fois dans la région et à l'échelle mondiale. Javier Tebas Medrano, président de La Liga, Eric Wynalda et Marco Brunelli discuteront des meilleures pratiques dans les ligues de football professionnel, tandis qu'au cours de la seconde session, Diego Pablo Simeone, entraîneur de l'Atletico Madrid, rejoindra Hector Cuper et Fabio Capelli pour parler de l'investissement dans le secteur des jeunes. Le premier jour se conclura avec Ferran Soriano, PDG de Manchester City, Vadim Vasilyev et Umberto Gandini, qui traiteront de l'impact économique du football. »

Deux prix Dubai Globe Soccer Awards seront également présentés aujourd'hui, avant la cérémonie de demain soir. Ferran Soriano aura l'honneur de recevoir le Sport Business Award afin de récompenser ses accomplissements en tant que PDG du Manchester City FC et de City Football Group, tandis que Diego Pablo Simeone recevra le Master Coach Special Award, pour ses résultats remarquables qui ont permis à l'Atletico Madrid de remporter La Liga et d'atteindre deux finales de la Ligue des champions.

Silva International Investments est une société d'investissement mondiale basée à Londres. Elle a investi dans une variété de sociétés, dans les domaines des médias, du sport, de la mode, de la technologie et de l'immobilier. Elle a été établie en 2015 par l'entrepreneur Riccardo Silva et son portefeuille comprend des actions dans le distributeur de médias sportifs MP& Silva, le Miami FC, Mast Capital, MP Management, Muzik et SportBusiness Group.

Communiqué envoyé le 27 décembre 2017 à 03:00 et diffusé par :