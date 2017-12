Le lendemain de Noël, il remporte plus de 1,8 M$ au Casino de Montréal







MONTRÉAL, le 26 déc. 2017 /CNW Telbec/ - M. Chi Hoc Huynh, de Montréal, se souviendra longtemps de leur visite au Casino de Montréal en ce lendemain de Noël : après avoir misé environ 30 $ à une machine à sous Grand Prix, il remporte la jolie somme de 1,825 M$. Il s'agit du plus important lot gagné à une machine à sous au cours des dernières années, dans un casino du Québec.

M. Huynh, un client qui visite le casino environ trois ou quatre fois par année, retraité depuis janvier 2017, était naturellement très heureux de ce beau cadeau du temps des Fêtes. Sa conjointe Kim est venue le rejoindre au Casino pour célébrer la bonne nouvelle au champagne. "Je souhaite faire quelques voyages, dont une croisière", a souligné le gagnant.

On se souvient que le 30 avril dernier, un couple de Laval avait remporté 1,7 M$ à une machine à sous Powerbucks, au Casino de Montréal également.

* « Après avoir offert le premier gros lot progressif du Powerbucks en avril 2017, nous sommes très heureux de récidiver avec ce lot exceptionnel de 1,8 M$ remporté encore une fois au Casino de Montréal. Avec les trois autres lots d'un million de dollars et plus gagnés en ligne sur espacejeux.com cette année, 2017 a définitivement aussi été une année faste en nombre de millionnaires faits dans nos casinos terrestres et en ligne, souligne Kevin Taylor, président des opérations à la Société des casinos du Québec.

